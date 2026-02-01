Tour de Corse Historique : l'affiche de la 26e édition dévoilée

Après la Lancia en 2024 et la R5 Maxi Turbo pour l'édition du quart de siècle en 2025, c'est la M3 qui est à l'honneur. Une auto très présente lors des dernières éditions, avec plus de 40 voitures en lice l'année passée, qui a vu le succès au scratch du pilote porto-vecchiais Olivier Capanaccia. La M3 que l'on associe également à un certain Patrick Bernardini.



Si la belle Allemande a souvent brillé dans les limites hexagonales, elle a eu bien plus de mal à s'affirmer dans le giron du championnat du monde des rallyes. Il faut dire qu'au départ, la M3, sortie il y a quarante ans, en 1986, était plus destinée au circuit, où elle a remporté des succès retentissants sur le tracé belge de Spa lors des 24 Heures en 1987, 1989, 1990 et 1992, qu'à la route.



Il a fallu tout l'engagement du préparateur anglais David Richards, du président de BMW France et de Bernard Béguin pour la configurer pour la route, en travaillant sur la géométrie des trains roulants ainsi que sur la suspension. Ces changements lui permettront d'être présente au Tour de Corse 1987, dont c'était la 31e édition. L'auto, drivée par Bernard Béguin, associé à Jean-Jacques Lenne, s'y imposera devant les Lancia d'Yves Loubet et de Massimo Biasion. Cette victoire corse est unique dans la mesure où elle demeure la seule de la M3 dans le championnat du monde.



Pour cette 26e édition du TDCH, les M3 seront une fois de plus en nombre, avec comme chef de file le lauréat de la version du quart de siècle, Olivier Capanaccia, ainsi que Jos Verstappen, le père d'un certain Max, qui sera de retour sur le TDCH après une première apparition en 2024.