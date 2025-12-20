Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Michaël Torre ?

Il fait partie d’un groupe de chefs d’entreprise courageux qui ont permis de sauver l’association AC Ajaccio, alors que son avenir semblait compromis. En 2025, Michaël Torre s’est retrouvé au cœur d’un moment décisif à l’heure où le club était menacé de disparition.
Chef d’entreprise reconnu dans la région ajaccienne, le 8 septembre 2025, lors d’une assemblée générale extraordinaire, il a été élu président de l’association, à la tête d’un bureau entièrement renouvelé. Aux côtés de socioprofessionnels et de socios entraînés par le Culletivu Biancu è Rossu, il a aussitôt engagé un travail de reconstruction après des mois marqués par des difficultés financières, une rétrogradation administrative, la liquidation judiciaire de la structure professionnelle et la relégation du club, qui a dû repartir au niveau amateur.
Mais son lien avec l’ACA ne date pas de cette crise. Pendant plusieurs années, Michaël Torre a présidé la section ACA Futsal, qui a connu un succès important avec deux accessions en D1. Une section performante qui a contribué au rayonnement du club avant de disparaître avec l’entité professionnelle.
Pour Michaël Torre, il n’était pas question de laisser l’ACA disparaître. Depuis sa prise de fonction, aux côtés d’amoureux du club ajaccien, il se montre dé terminé à préserver l’identité et l’histoire de l’ACA, tout en assurant qu’il puisse continuer à jouer et exister dans le paysage sportif corse.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
