le Vendredi 6 Février 2026 à 10:10

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.




Biguglia più forte inseme

Le meeting de présentation du programme de l'équipe "Biguglia più forte inseme", organisé dans le cadre des élections municipales de mars 2026 aura lieu à l'Hôtel Mercure de  Biguglia ce vendredi 6 février à 18h30.

Uniti

Municipales 2026 : le fil de la campagne
 La présentation de la liste et du projet de la démarche UNITI aura lieu le lundi 9  février à 18h30 à la salle polyvalente de Lupino.

 

Paese Vivu : ouverture de permanence





