Municipales 2026 : le fil de la campagne

Biguglia più forte inseme
Le meeting de présentation du programme de l'équipe "Biguglia più forte inseme", organisé dans le cadre des élections municipales de mars 2026 aura lieu à l'Hôtel Mercure de Biguglia ce vendredi 6 février à 18h30.
Uniti
La présentation de la liste et du projet de la démarche UNITI aura lieu le lundi 9 février à 18h30 à la salle polyvalente de Lupino.
Paese Vivu : ouverture de permanence
La permanence de Paese Vivu, la liste menée par Vannina Chiarelli-Luzi à Portivecchju, ouvrira le lundi 9 février à 18h30, au 20 de la rue Jean-Jaurès.
Crise des transports maritimes : La Corsica Linea appelle à "une reprise immédiate de l’activité"
Grève dans les transports maritimes entre la Corse et Marseille : le gouvernement nomme deux médiateurs
Brandu - Opération de secours sur le Monte Stellu
A màghjina - Bastia à l’albafiò
Vescovato : un automobiliste contrôlé à 175 km/h sur la T11