Brandu - Opération de secours sur le Monte Stellu

Un important dispositif de secours avait été déployé et un appel à témoins lancé afin de recueillir toute information utile. En fin de journée, les recherches avaient été provisoirement suspendues, avec la mise en place prévue d’un nouveau dispositif le lendemain matin à partir de 8h30, en appui de la gendarmerie.
Les recherches ont finalement abouti dans la soirée. La personne recherchée a été retrouvée vers 23h30 par une équipe cynotechnique du SIS de Haute-Corse, en coordination avec le PGHM, mettant ainsi un terme à l’opération.
