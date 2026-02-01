CorseNetInfos
Brandu - Opération de secours sur le Monte Stellu


La rédaction le Vendredi 6 Février 2026 à 08:51

Une opération de recherche a été engagée jeudi dans le secteur du Monte Stellu, sur la commune de Brandu, après le signalement d’une personne désorientée, portant un sac à dos et susceptible de se trouver dans les hameaux situés en altitude.



Un important dispositif de secours avait été déployé et un appel à témoins lancé afin de recueillir toute information utile. En fin de journée, les recherches avaient été provisoirement suspendues, avec la mise en place prévue d’un nouveau dispositif le lendemain matin à partir de 8h30, en appui de la gendarmerie.
Les recherches ont finalement abouti dans la soirée. La personne recherchée a été retrouvée vers 23h30 par une équipe cynotechnique du SIS de Haute-Corse, en coordination avec le PGHM, mettant ainsi un terme à l’opération.




