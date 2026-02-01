CorseNetInfos
A màghjina - Bastia à l’albafiò


le Vendredi 6 Février 2026 à 07:29

Aux premières lueurs du jour, Bastia se dévoile lentement entre mer et montagne. Le port commence à s’animer tandis que les lumières de la ville s’estompent face au lever du soleil, offrant un contraste paisible entre l’activité urbaine naissante et la quiétude de la mer tyrrhénienne .Si, comme Hyacinthe Sambroni , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







