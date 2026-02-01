CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Vescovato : un automobiliste contrôlé à 175 km/h sur la T11 05/02/2026 Municipales. Pascal Quilicchini veut donner un « nouvel élan » à Sartène 05/02/2026 Echecs - Encore trois tournois  pour les qualifications aux championnats de Corse jeunes d’échecs 05/02/2026

Vescovato : un automobiliste contrôlé à 175 km/h sur la T11


La rédaction le Jeudi 5 Février 2026 à 19:38

Un conducteur en permis probatoire a été intercepté pour un excès de grande vitesse lors d’un contrôle de la brigade motorisée de Borgo. Son véhicule a été immobilisé et son permis immédiatement retenu.



Vescovato : un automobiliste contrôlé à 175 km/h sur la T11
Lors d’un service de contrôle de vitesse mené sur la T11, sur la commune de Vescovato, les motocyclistes de la brigade motorisée (BMo) de Borgo ont intercepté un automobiliste titulaire d’un permis probatoire pour un excès de grande vitesse supérieur à 50 km/h.


La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est fixée à 100 km/h. Le véhicule a été enregistré à 175 km/h, pour une vitesse retenue de 166 km/h.


Conformément à la procédure, le véhicule a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière. Le permis de conduire du conducteur a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos