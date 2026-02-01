Vescovato : un automobiliste contrôlé à 175 km/h sur la T11

Lors d’un service de contrôle de vitesse mené sur la T11, sur la commune de Vescovato, les motocyclistes de la brigade motorisée (BMo) de Borgo ont intercepté un automobiliste titulaire d’un permis probatoire pour un excès de grande vitesse supérieur à 50 km/h.





La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est fixée à 100 km/h. Le véhicule a été enregistré à 175 km/h, pour une vitesse retenue de 166 km/h.





Conformément à la procédure, le véhicule a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière. Le permis de conduire du conducteur a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate.