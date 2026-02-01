CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Vescovato : un automobiliste contrôlé à 175 km/h sur la T11 05/02/2026 Municipales. Pascal Quilicchini veut donner un « nouvel élan » à Sartène 05/02/2026 Echecs - Encore trois tournois  pour les qualifications aux championnats de Corse jeunes d’échecs 05/02/2026

Echecs - Encore trois tournois pour les qualifications aux championnats de Corse jeunes d’échecs


La rédaction le Jeudi 5 Février 2026 à 18:07

Après les étapes déjà disputées à Ghisonaccia, Aiacciu et Calvi, qui ont rassemblé plus de 350 jeunes joueurs, la Ligue Corse des Échecs organise les trois derniers tournois qualificatifs pour les finales des championnats de Corse jeunes.



Championnat des jeunes de Bastia en 2025 (LCE)
Championnat des jeunes de Bastia en 2025 (LCE)
Ces rendez-vous auront lieu dimanche 8 février à Bastia et Portivechju, puis mercredi 11 février à Corti. Ils permettront de compléter la liste des qualifiés pour les finales territoriales prévues les 7 et 8 mars à l’Università di Corsica, à Corte.

L’enjeu pour ces jeunes compétiteurs sera ensuite d’obtenir leur qualification pour les championnats de France jeunes, programmés à Albi du 19 au 26 avril 2026.

Ouverts aux enfants licenciés ou scolarisés dans les clubs des régions concernées, ces tournois sont gratuits. Les inscriptions peuvent se faire sur place ou auprès des contacts indiqués pour chaque étape.

Des coupes récompenseront les trois premiers de chaque catégorie d’âge (moins de 8, 10, 12, 14 et 16 ans) et une médaille sera remise à tous les participants.

Au total, la Ligue Corse des Échecs prévoit de mobiliser plus de 600 jeunes sur l’ensemble du territoire, un niveau de participation qui confirme la progression de la pratique chez les plus jeunes.

La Ligue remercie les municipalités, les clubs organisateurs et les bénévoles mobilisés pour leur soutien logistique et leur engagement.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos