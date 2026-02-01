Echecs - Encore trois tournois pour les qualifications aux championnats de Corse jeunes d’échecs

Ces rendez-vous auront lieu dimanche 8 février à Bastia et Portivechju, puis mercredi 11 février à Corti. Ils permettront de compléter la liste des qualifiés pour les finales territoriales prévues les 7 et 8 mars à l’Università di Corsica, à Corte.



L’enjeu pour ces jeunes compétiteurs sera ensuite d’obtenir leur qualification pour les championnats de France jeunes, programmés à Albi du 19 au 26 avril 2026.



Ouverts aux enfants licenciés ou scolarisés dans les clubs des régions concernées, ces tournois sont gratuits. Les inscriptions peuvent se faire sur place ou auprès des contacts indiqués pour chaque étape.



Des coupes récompenseront les trois premiers de chaque catégorie d’âge (moins de 8, 10, 12, 14 et 16 ans) et une médaille sera remise à tous les participants.



Au total, la Ligue Corse des Échecs prévoit de mobiliser plus de 600 jeunes sur l’ensemble du territoire, un niveau de participation qui confirme la progression de la pratique chez les plus jeunes.



La Ligue remercie les municipalités, les clubs organisateurs et les bénévoles mobilisés pour leur soutien logistique et leur engagement.