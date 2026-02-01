La Moby Lines annonce que son ferry le « Bunifazziu » reprendra du service ce vendredi

Le "Bunifazziu" reprendra du service entre la Corse et la Sardaigne ce vendredi, si les conditions météo le permettent.
Le retrait soudain du « Bunifazziu », qui assurait la desserte entre Bonifacio et Santa-Teresa-di-Gallura en Sardaigne, avait été justifié par la nécessité pour le ferry « d’effectuer sa maintenance annuelle programmée, incluant des inspections obligatoires des équipements de sauvetage, ce qui a temporairement empêché sa disponibilité immédiate », a rappelé ce jeudi après-midi la Moby Lines, dans un communiqué de presse.
Selon les termes de la délégation de service public conclu avec la région sarde fin 2025, c’est le second opérateur de la ligne, Ichnusa Lines, qui était censé assurer la desserte entre Santa Teresa et Bonifacio, du 16 janvier au 31 mars. Mais ce dernier, « subissant des retards dans sa période de maintenance, a demandé à Moby de prendre le relais afin d’assurer la continuité du service », énonce la Moby Lines, qui s’est donc substituée à Ichnusa Lines, jusqu’au moment où elle a fini par envoyer le « Bunifazziu » en maintenance sur son chantier naval de Livourne. Cette interruption de la desserte est mal passée en Corse, que ce soit du côté de la mairie de Bonifacio ou de la Collectivité de Corse, toutes deux lassées de constater la survenue d’une nouvelle interruption du trafic sur la ligne, celle-ci ayant déjà été maintes fois perturbée ces dernières années.
"Préparé en un temps record"
Et si la Moby a décidé de faire venir à Bonifacio le Giraglia il y a derniers jours, c’était « dans le but de garantir le service et de soutenir Ichnusa Lines », précise la compagnie. Mais le Giraglia n’a jamais pu assurer la liaison jusqu’à Santa Teresa, en raison « de travaux supplémentaires, exigés par les autorités françaises et actuellement en cours de résolution ».
Dès lors, Moby se félicite d’avoir « réussi à préparer le Bunifazziu en un temps record. Et si les conditions météorologiques le permettent, le navire reprendra le service à partir de demain (vendredi, NDLR), assurant ainsi la continuité entre la Sardaigne et la Corse ».
