Crise du maritime : la grève de la CGT se poursuit, le SAMMM attend des réponses écrites

​​(Photo Gérard Baldocchi)





Le mouvement de grève des marins CGT de Marseille pour « défendre l'emploi maritime » se poursuit jusqu'à vendredi matin, a annoncé jeudi la CGT en raison « des propositions insatisfaisantes » de l'État et des compagnies La Méridionale et Corsica Linea.





Une réunion de conciliation s'est tenue jeudi matin à la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille avec notamment les syndicats (SAMMM, STC La Méridionale et CGT marins Corsica Linea et La Méridionale), les directions de La Méridionale et de la Corsica Linea et un membre du cabinet du ministère des Transports. « On n'est pas satisfait des propositions faites par l'État et les compagnies », a déclaré à l'AFP Frédéric Alpozzo, secrétaire général CGT des marins de Marseille, peu après la rencontre.





Il a indiqué que la grève des marins est reconduite jusqu'à vendredi matin et l’« attente d'engagements écrits pour défendre l'emploi maritime français ». Comme pistes envisagées, la CGT souhaite notamment augmenter la desserte en Algérie par La Méridionale et la Corsica Linea depuis Sète et Marseille et une exonération de la taxe carbone pour les déplacements insulaires.





Le mouvement de colère s'est traduit jeudi en Corse par le déroutage de deux navires de la Corsica Ferries vers Propriano et L'Ile-Rousse après avoir été empêchés d'accoster à Ajaccio et Bastia par des marins grévistes de la Corsica Linea qui dénoncent aussi « le dumping social » de la compagnie. « Les bateaux n'ont pas pu accoster à Ajaccio et Bastia et le premier a été dérouté vers Propriano et l'autre vers l'Ile-Rousse », les ports insulaires les plus proches, a indiqué à l'AFP Antoine Sisco, porte-parole des marins du syndicat autonome des marins de la marine marchande (SAMMM) de la Corsica Linea.





Ce jeudi, les représentants du SAMMM affirment être « ​​déçus de cette réunion ». « On a l’impression de perdre notre temps, on va de politicien en politicien », indique Dumè Giovanetti, représentant du SAMMM, avant de poursuivre : « On attend un courrier pour des réunions à venir avec un calendrier bien établi avec tous les points et les acteurs principaux pour discuter de ces problèmes-là. »





« On devrait recevoir ce calendrier qui devrait être basé sur le dumping social, les ETS et sur un accord entre la CMN et Corsica Linea sur Sète avec un délai de huit semaines et il y aurait aussi une description de la stratégie pour monter sur Sète. Aujourd'hui c'est un peu statu quo pour nous, on attend maintenant qu'ils nous fournissent leurs réponses par écrit. »

Si aucune nouvelle action n’est prévue pour le moment, le syndicat attendant des réponses écrites, Dumè Giovanetti précise que le SAMMM a « envoyé des gens sur L’Île-Rousse et Porto-Vecchio au cas où ça ne conviendrait pas ».





Pour rappel, les marins protestent contre les autorisations accordées à la GNV et à la Corsica Ferries, qui opèrent sous pavillon international, notamment sur les lignes France-Maghreb et certaines dessertes de la Corse, hors cadre des obligations ou délégations de service public. Une concurrence perçue comme déloyale face à laquelle la CGT, le SAMMM et le STC souhaitent faire entendre leur voix pour défendre le pavillon français premier registre, leurs emplois ainsi que le système de délégation de service public pour les rotations maritimes entre la Corse et le continent.



Mercredi soir, les marins grévistes du SAMMM avaient retardé de plusieurs heures le départ pour Toulon de deux autres navires de la Corsica Ferries à Ajaccio et Bastia. C'était « une action symbolique », pour « dénoncer le dumping social » de la compagnie Corsica Ferries qui opère sous pavillon international italien avec des conditions sociales moins-disantes que la Corsica Linea qui opère sous pavillon français premier registre, avait indiqué Antoine Sisco à l'AFP.

