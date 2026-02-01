Crise dans les transports maritimes : les navires de la Corsica Ferries déroutés vers Propriano et Ile Rousse

La crise se poursuit dans les transports maritimes desservant la Corse. Après avoir entamé de premières actions contre la Corsica Ferries mercredi soir, le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande (SAMMM) a, ce jeudi matin, empêché le Mega Express III et le Pascal Lota, en provenance de Toulon, d’accoster respectivement à Ajaccio et à Bastia.
« Le navire de la Corsica Ferries qui devait accoster à Ajaccio a été dérouté sur Propriano, et celui qui devait arriver à Bastia sur l’Île-Rousse », indique Benjamin Moratti, délégué du SAMMM Corsica Linea.
Pour rappel, les marins protestent contre les autorisations accordées à la GNV et à la Corsica Ferries, qui opèrent sous pavillon international, notamment sur les lignes France–Maghreb et certaines dessertes de la Corse, hors du cadre des obligations ou délégations de service public, et pratiqueraient du « dumping social ». Une concurrence perçue comme déloyale, face à laquelle la CGT, le SAMMM et le STC entendent faire entendre leur voix afin de défendre le pavillon français premier registre, et a fortiori leurs emplois, ainsi que le système de délégation de service public pour les rotations maritimes entre la Corse et le continent.
Par ailleurs, ils dénoncent également la mise en place de la nouvelle fiscalité environnementale européenne, dite ETS, qui impose de nouvelles taxes aux compagnies depuis le début de l’année et qui a mécaniquement entraîné une hausse du prix des billets pour les passagers comme pour les remorques de fret.
Dans ce contexte, depuis lundi, la CGT de Corsica Linea et de La Méridionale a entamé une grève qui paralyse totalement les rotations des deux compagnies entre les ports corses et Marseille. Le SAMMM, qui n’a pour l’heure pas rejoint ce mouvement, a pour sa part choisi de perturber le trafic de la Corsica Ferries. Mercredi soir, les deux navires de la compagnie ont ainsi accusé un retard à l’appareillage et n’ont pu quitter Ajaccio et Bastia que plus de deux heures après l’horaire initialement annoncé. Ce jeudi, les ports d’Ajaccio et de Bastia sont donc bloqués.
« Aujourd’hui, nos responsables syndicaux sont reçus à Marseille pour une réunion en préfecture avec le ministère des Transports et les directions des compagnies. Nous verrons ce que cela donne, sinon on se permettra de bloquer aussi les ports secondaires », annonce Benjamin Moratti.
