À Eccica-Suarella, le trail Sampieru fait le plein : plus de 250 passionnés attendus pour la 17e édition

Dans quelques jours, la place du village retrouvera son effervescence habituelle. Chaussures crantées, dossards épinglés, derniers étirements et regards concentrés : le trail Sampieru s’apprête une nouvelle fois à rassembler la grande famille de la course nature ce dimanche à Eccica-Suarella. Organisée par l’association La Suarellaise, l’épreuve confirme son succès populaire avec plus de 250 inscrits attendus au départ, et seulement une poignée de dossards encore disponibles à l’approche du week-end.



« Un moment fort pour le village »



Année après année, la recette ne change pas — et c’est précisément ce qui séduit. Le tracé reste identique, fidèle à l’histoire de la course. Un choix assumé qui permet aux habitués de comparer leurs performances, de mesurer leurs progrès… ou de tenter de battre leurs propres démons sur ces sentiers aussi beaux qu’exigeants. À la tête de l’association depuis moins d’un an, Jean-Marie Pelegrinetti savoure cet engouement intact : pour lui, le Sampieru dépasse largement le simple cadre sportif. « C’est un moment fort pour notre village. Il y a la compétition, bien sûr, mais aussi la convivialité, la culture, le partage. Les bénévoles sont au cœur de cette journée, et c’est ce qui fait l’âme de l’événement », confie-t-il.



Dès le départ, les coureurs quitteront la place de Suarella en direction du pont de la Vanna, avant de s’enfoncer dans le sous-bois. Le passage devant la stèle de Sampieru Corsu rappellera l’ancrage patrimonial de l’épreuve. Puis viendra la traversée d’Eccica, avant une boucle redoutée : les deux ascensions majeures de la Bocca di a Strimella et la montée du pylône, véritable juge de paix du parcours. Douze kilomètres seulement sur le papier, mais 750 mètres de dénivelé positif et un terrain rendu glissant par les récentes pluies promettent une bataille physique intense. Ici, chaque foulée se mérite, chaque relance coûte de l’énergie. Le Sampieru n’a jamais usurpé sa réputation de trail court… mais costaud.



Xavier Bartoli et Louis Vannucci en favoris



L’an passé, la performance de Xavier Bartoli avait marqué les esprits. Le régional de l’étape s’était imposé en 55’41, effaçant des tablettes l’ancien record détenu par Noël Giordano avec près de deux minutes d’avance. Une référence qui pourrait encore être menacée cette année. Bartoli sera bien au départ pour défendre son titre, mais la concurrence s’annonce relevée avec la présence annoncée de Louis Vannucci chez les hommes et d’Emmanuelle Moracchini chez les femmes.



Au-delà du chronomètre, l’organisation soigne aussi l’accueil. Un petit-déjeuner sera offert à tous — coureurs, accompagnants et bénévoles — grâce au soutien de la boulangerie Anna du centre commercial Benista. À l’arrivée, un buffet convivial prolongera la fête, symbole de l’esprit chaleureux du Sampieru.