Grève dans les transports maritimes entre la Corse et Marseille : le gouvernement nomme deux médiateurs

Le ministère des Transports a annoncé jeudi soir la désignation de deux médiateurs, en réponse au mouvement de marins de Marseille en grève pour "défendre l'emploi maritime".



Le ministre a désigné Bernard Mazuel et François Lambert "afin d'animer une consultation (...) pour définir des axes structurants donnant des perspectives concrètes sur le court et moyen terme aux acteurs concernés".



Ce travail "devra produire des conclusions rapides, dans un délai de six à huit semaines", avec de premiers contacts entre les parties "dès la semaine prochaine".



Une réunion de conciliation s'est tenue jeudi matin à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec les syndicats (SAMMM, STC La Méridionale et CGT marins Corsica Linea et La Méridionale), les directions de La Méridionale et de la Corsica Linea et un membre du cabinet du ministère des Transports.



Les grévistes, qui disent vouloir "lutter contre le dumping social" et défendre le pavillon français en Méditerranée, se sont déclarés insatisfaits "des propositions faites par l'État et les compagnies". La grève a été reconduite jusqu'à vendredi matin et l'"attente d'engagements écrits pour défendre l'emploi maritime français", a expliqué Frédéric Alpozzo, secrétaire général CGT des marins de Marseille.



Lors de ces échanges, les représentants du personnel ont insisté sur la situation affectant le transport maritime de passagers sous pavillon français, "notamment en matière de dumping social et de risques pesant sur la préservation d’une filière maritime française de haut niveau et la desserte de la Corse", souligne de son côté le ministère.



"Les entreprises concernées ont également fait part de leurs inquiétudes tout en confirmant leur volonté de travailler de manière coordonnée sur ce sujet", ajoute-t-il.



Le ministère indique "prendre pleinement la mesure de ces craintes partagées. Ces sujets, identifiés depuis plusieurs mois voire plusieurs années, appellent une prise en charge rapide afin de définir une vision claire et durable pour l’avenir du pavillon France 1er registre et des emplois associés".



François Lambert est directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime et Bernard Mazuel est consultant en économie portuaire et maritime, membre de l'Académie de marine.