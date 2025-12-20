Ajaccio - Le témoignage de Félix Bonardi, l'un des deux Ajacciens qui s'est interposé pour stopper l'homme au couteau

"Un policier prend une chaise, se lance vers lui et le coince dans la grille de l'école Notre-Dame. Ce qui me fait dire qu'il faut que j'intervienne, c'est qu'il pousse le policier, costaud et grand. Il le pousse à 3/4 mètres et là, j'ai compris que cet homme pouvait faire un massacre. Je prends une chaise et je pars tout droit. C'est au moment où lui part pour rentrer sur la route que j'arrive en courant et à la jonction, je lui mets un coup de chaise sur la tête. Je crois que Krimau El Majouti (l'autre Ajaccien qui s'est interposé) le bloque avec le pied, mais ça, je ne le vois pas. Je continue à le frapper avec la chaise quand il est au sol. Les policiers arrivent, se mettent accroupis, je n'ai pas entendu de coup de feu parce que j'étais dans une sorte de transe. Quand je reviens, un policier me dit "on l'a tué". Le rideau tombe. J'ai les yeux qui s'ouvrent différemment. J'étais rentré dans une sorte de tunnel. J'ai tellement eu peur que des gens se fassent massacrer, des enfants, des anciens. Dans la tête, j'avais ces souvenirs du Bataclan où les parents témoignaient, je n'avais pas envie que des parents puissent vivre ça. (...) je ne suis pas juge de ce qui est arrivé plus tard, j'ai fait à l'instinct."