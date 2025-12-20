Ajaccio - Un homme armé d'un couteau neutralisé par la police sur le cours Napoléon

La rédaction le Samedi 20 Décembre 2025 à 12:42

Un homme armé d'un couteau a été neutralisé par la police ce samedi en fin de matinée au bas du cours Napoléon dans le centre d'Ajaccio. Selon les premières informations, l'homme se serait montré menaçant envers plusieurs personnes. La police alertée est rapidement intervenue et a neutralisé l'homme, que rien ne semblait calmer à la hauteur du café "Le Valinco", en faisant usage d'une arme. Les secours sont rapidement intervenus, mais il était trop tard pour l'homme visé par les policiers