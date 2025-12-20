Ajaccio - Un homme armé d'un couteau neutralisé par la police sur le cours Napoléon

Selon ce qu'il nous a été donné d'apprendre tout serait parti d'un différend entre cet homme et des "vendeuses" d'un magasin. Les policiers appelés se sont rendus sur les lieux.
La suite s'est déroulée dans la rue où l'homme a menacé passants et policiers. Menacé à son tour un policier a fait feu…
Pour le syndicat Unité Sud le tir est intervenue dans un cas "de légitime défense qui sera incontestée".
Quelques minutes avant..
