Ajaccio - Un homme armé d'un couteau neutralisé par la police sur le cours Napoléon


La rédaction le Samedi 20 Décembre 2025 à 12:42

Un homme armé d'un couteau a été neutralisé par la police ce samedi en fin de matinée au bas du cours Napoléon dans le centre d'Ajaccio. Selon les premières informations, l'homme se serait montré menaçant envers plusieurs personnes. La police alertée est rapidement intervenue et a neutralisé l'homme, que rien ne semblait calmer à la hauteur du café "Le Valinco", en faisant usage d'une arme. Les secours sont rapidement intervenus, mais il était trop tard pour l'homme visé par les policiers



L'homme vient d'être abattu par la police. Emotion sur le cours Napoléon,
Selon ce qu'il nous a été donné d'apprendre tout serait parti d'un différend entre cet homme et des "vendeuses" d'un magasin. Les policiers appelés se sont rendus sur les lieux. 
La suite s'est déroulée dans la rue où l'homme a menacé passants et policiers. Menacé à son tour un policier a fait feu…
Pour le syndicat Unité Sud le tir est intervenue dans un cas "de  légitime défense qui sera incontestée".  

.


Quelques minutes avant..

La vidéo Facebook de @jean françois bouin





