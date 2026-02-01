Tempête Nils : retour à la normale attendu vendredi matin en Corse

Sur le plan aérien (voir par ailleurs) tous les vols vers et depuis Bastia-Poretta et Calvi Sainte-Catherine sont annulés jusqu’à ce soir. Une reprise normale est prévue vendredi, avec des vols supplémentaires annoncés par certaines compagnies.

La circulation des trains a par ailleurs été est maintenue sur le réseau corse, malgré quelques retards liés notamment à trois chutes d’arbres sans conséquences majeures.

Enfin, les transports scolaires et certaines lignes interurbaines n’ont pas circulé ce jeudi, mais une reprise normale est annoncée vendredi.

Ce jeudi soir, la préfecture de la Haute-Corse a dressé le bilan de cette journée bien ventée.Depuis ce jeudi matin, des rafales dépassant 115 km/h ont été relevées dans la région bastiaise et en Plaine orientale. Elles ont atteint environ 135 km/h en Balagne et jusqu’à 185 km/h sur les reliefs du Cap Corse.Depuis le début de l’épisode, une cinquantaine d’interventions ont été menées par le service des routes de la Collectivité de Corse, 11 par les forces de sécurité et une vingtaine par les sapeurs-pompiers. Au total, 350 agents de l’État, du SIS 2B, de la Collectivité de Corse, d’EDF et des opérateurs de transport restent mobilisés.Environ 800 foyers ont été privés d’électricité, notamment à Sisco, Pietracorbara, Ventiseri, Venzolasca et Brando. Près de 500 ont déjà été réalimentés. Les opérations doivent se poursuivre jusqu’à vendredi matin.Ainsi toutes les liaisons au départ ou à destination des ports de Haute-Corse sont annulées ce jeudi. La reprise est annoncée vendredi à partir de 5 heures, avec des perturbations possibles jusqu’à samedi au moins. La liaison vers Livourne est annulée et des reports sont attendus.