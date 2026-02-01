CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Porto-Vecchio : où en sont les travaux d’extension du port de plaisance et de pêche ? 12/02/2026 Tempête Nils : Air Corsica reprend une partie de ses vols ce soir, et renforce son programme vendredi 12/02/2026 Corte : Le CPIE – A Rinascita veut remettre le bénévolat au cœur de sa stratégie 12/02/2026

Tempête Nils : Air Corsica reprend une partie de ses vols ce soir, et renforce son programme vendredi


La rédaction le Jeudi 12 Février 2026 à 17:44

La compagnie aérienne a annoncé ce jeudi en fin de journée reprendre une partie de ses rotations depuis et vers l’aéroport d’Ajaccio ce soir, et renforcer son programme vendredi pour absorber le report des passagers bloqués par la tempête Nils.



Tempête Nils : Air Corsica reprend une partie de ses vols ce soir, et renforce son programme vendredi
Alors que la tempête Nils continue de frapper la Corse, Air Corsica amorce une reprise partielle de son trafic ce jeudi soir. Après une journée quasi blanche dans les aéroports insulaires, la compagnie régionale annonce le maintien de quatre rotations au départ et à destination d’Ajaccio.
 
Deux liaisons avec Nice et deux avec Marseille sont ainsi programmées en soirée : Ajaccio-Nice à 21h30 puis Nice-Ajaccio à 23h30, ainsi qu’Ajaccio-Marseille à 21h30 et Marseille-Ajaccio à 23h30.
 
En revanche, les vols Ajaccio-Orly et Orly-Ajaccio restent annulés, tout comme l’ensemble des liaisons de et vers Bastia, Figari et Calvi.
 
Alors que les vacances scolaires commencent demain soir en Corse, et afin d’absorber le report massif de passagers contraints de différer leur voyage en raison des vents violents, Air Corsica renforce son programme vendredi. Des vols supplémentaires sont prévus dès le matin entre Figari et Marseille (09h25 puis 11h10), Ajaccio et Nice (09h35 puis 10h55), Bastia et Nice (09h35 puis 10h55), ainsi qu’entre Ajaccio et Marseille (11h00 puis 12h40).
 
La compagnie invite les clients concernés à se rapprocher de leur point de vente émetteur afin d’étudier les solutions disponibles.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos