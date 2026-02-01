Tempête Nils : Air Corsica reprend une partie de ses vols ce soir, et renforce son programme vendredi

Alors que la tempête Nils continue de frapper la Corse, Air Corsica amorce une reprise partielle de son trafic ce jeudi soir. Après une journée quasi blanche dans les aéroports insulaires, la compagnie régionale annonce le maintien de quatre rotations au départ et à destination d’Ajaccio.
Deux liaisons avec Nice et deux avec Marseille sont ainsi programmées en soirée : Ajaccio-Nice à 21h30 puis Nice-Ajaccio à 23h30, ainsi qu’Ajaccio-Marseille à 21h30 et Marseille-Ajaccio à 23h30.
En revanche, les vols Ajaccio-Orly et Orly-Ajaccio restent annulés, tout comme l’ensemble des liaisons de et vers Bastia, Figari et Calvi.
Alors que les vacances scolaires commencent demain soir en Corse, et afin d’absorber le report massif de passagers contraints de différer leur voyage en raison des vents violents, Air Corsica renforce son programme vendredi. Des vols supplémentaires sont prévus dès le matin entre Figari et Marseille (09h25 puis 11h10), Ajaccio et Nice (09h35 puis 10h55), Bastia et Nice (09h35 puis 10h55), ainsi qu’entre Ajaccio et Marseille (11h00 puis 12h40).
La compagnie invite les clients concernés à se rapprocher de leur point de vente émetteur afin d’étudier les solutions disponibles.
Deux liaisons avec Nice et deux avec Marseille sont ainsi programmées en soirée : Ajaccio-Nice à 21h30 puis Nice-Ajaccio à 23h30, ainsi qu’Ajaccio-Marseille à 21h30 et Marseille-Ajaccio à 23h30.
En revanche, les vols Ajaccio-Orly et Orly-Ajaccio restent annulés, tout comme l’ensemble des liaisons de et vers Bastia, Figari et Calvi.
Alors que les vacances scolaires commencent demain soir en Corse, et afin d’absorber le report massif de passagers contraints de différer leur voyage en raison des vents violents, Air Corsica renforce son programme vendredi. Des vols supplémentaires sont prévus dès le matin entre Figari et Marseille (09h25 puis 11h10), Ajaccio et Nice (09h35 puis 10h55), Bastia et Nice (09h35 puis 10h55), ainsi qu’entre Ajaccio et Marseille (11h00 puis 12h40).
La compagnie invite les clients concernés à se rapprocher de leur point de vente émetteur afin d’étudier les solutions disponibles.
-
Le Sénat adopte la proposition de loi pour la création d'un CHU en Corse à l'unanimité
-
Forum de l’emploi à Bastia : plus de 300 postes à pourvoir avant la saison
-
Tempête Nils : De grosses perturbations dans les transports entre la Corse et le continent
-
À Aix-en-Provence, le cardinal Bustillo rassemble plus de 1000 personnes pour la messe des Corses
-
A màghjina - Sussuru di luce nantu à Porticciolu