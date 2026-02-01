CorseNetInfos
Tempête Nils : De grosses perturbations dans les transports entre la Corse et le continent


La rédaction le Jeudi 12 Février 2026 à 12:54

Alors que la Corse est touchée par les vents violents de la tempête Nils, d'importantes perturbations dans les liaisons avec le continent sont à prévoir ce jeudi. La compagnie Air Corsica a notamment annoncé l'annulation de tous ses vols cet après-midi, tandis que plusieurs traversées maritimes sont supprimées ou avancées en raison des conditions météorologiques dégradées.



La tempête Nils continue de balayer la Corse. Après une accalmie pendant la nuit, l’île a de nouveau été placée en vigilance orange ce jeudi matin pour vents violents.
 
« Le vent d’Ouest qui souffle depuis ce matin sur l’île se renforcera nettement à partir de la mi-journée », indique Météo France en détaillant : « De violentes rafales atteignant souvent 100 à 120 km/h sur une grande partie de l'île (région bastiaise, Porto Vecchio, Balagne, plaines orientales et chaîne centrale), avec localement des pointes jusqu'à 130-140 km/h, voire 150 km/h dans la région de Porto Vecchio. Ailleurs, sur les caps exposés on attend 120 à 140 km/h, voire davantage du côté du Cap Corse avec à nouveau jusqu'à 190 km/h. Sur l'ouest de l'île, le vent est moins violent, mais des rafales de 70-90 km/h pourront être observées de manière fréquentes sur le littoral occidental ». La Corse-du-Sud est également placée en vigilance orange pour vagues-submersion.
 
Au vu de ces très mauvaises conditions météorologiques, les liaisons entre la Corse et le continent sont fortement perturbées ce jeudi. « L’ensemble des liaisons maritimes à destination ou au départ des ports de Haute-Corse est annulé pour la journée de jeudi », a indiqué la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué diffusé ce matin.
 
De son côté, la compagnie Corsica Linea fait état de traversées fortement perturbées. Alors qu’aucun navire de la compagnie n’a pris la mer ce jeudi, les liaisons entre Marseille et les ports corses seront également touchées vendredi et samedi.  

Dans les airs, la situation est tout aussi compliquée. Tous les vols à destination et au départ de Calvi Sainte-Catherine sont annulés pour la journée de jeudi. Les liaisons entre Paris Orly et Bastia Poretta ont également été supprimées pour la matinée.
 
En outre, en milieu de journée, Air Corsica a annoncé « l’annulation de tous ses vols de cet après-midi au départ et à destination des aéroports corses ». De facto, la compagnie appelle ses clients à « se rapprocher de leur point de vente émetteur afin d’étudier les solutions disponibles », annonçant la mise en place d’un dispositif « commercial exceptionnel » avec le « report sans frais des billets jusqu’à dimanche ». « Nous travaillons par ailleurs à la mise en place de vols supplémentaires pour demain », ajoute-t-elle. 





