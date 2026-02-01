CorseNetInfos
A màghjina - Sussuru di luce nantu à Porticciolu


le Jeudi 12 Février 2026 à 07:25

Le jour se lève doucement sur Porticciolu dans le Cap Corse. Le ciel hésite encore entre nuit et lumière, la mer reste immobile comme pour ne pas troubler l’instant. L’arbre tordu veille, silhouette familière face à l’horizon, tandis que les premières lueurs étirent le temps et rappellent que, ici, l’aube a toujours quelque chose d’intemporel
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







