U tempu in Corsica

Rafales de vent impressionnantes à Portivechju, mais sous un beau soleil… (Chantal Portaz Biancarelli - @Chantal Portaz Photographie)
À Aix-en-Provence, le cardinal Bustillo rassemble plus de 1000 personnes pour la messe des Corses
A màghjina - Sussuru di luce nantu à Porticciolu
Météo et trafic aérien : Air Corsica adapte son programme du 12 février
À Ajaccio, la future centrale du Ricanto commence à sortir de terre
Météo : lignes de transport scolaire et interurbain perturbées en Corse ce jeudi 12 février 2026