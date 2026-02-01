Corte : Le CPIE – A Rinascita veut remettre le bénévolat au cœur de sa stratégie

Association engagée depuis plus de 50 ans pour la protection de l’environnement, la diffusion de la culture scientifique et le renforcement du lien social, le CPIE – A Rinascita affirme aujourd’hui une ambition forte : redonner toute sa place au bénévolat au cœur de son projet associatif. « Face aux enjeux écologiques, sociaux et citoyens qui traversent nos territoires, l’engagement bénévole apparaît plus que jamais comme un levier essentiel d’action, de transmission et de cohésion. Convaincu que chacun peut agir à son échelle, le CPIE – A Rinascita a décidé de structurer et de valoriser davantage l’implication des citoyennes et citoyens souhaitant s’engager », explique Marc-Antoine Campana, directeur du CPIE – A Rinascita.Être bénévole au CPIE – A Rinascita, c’est participer à des actions variées, utiles et ancrées dans le territoire : événements associatifs, animations nature, inventaires de biodiversité, actions solidaires, transmission de savoirs, ateliers participatifs, communication scientifique ou encore chantiers environnementaux. « Ces missions, proposées tout au long de l’année ou de manière ponctuelle, sont ouvertes à toutes et tous, sans condition de compétence préalable. Motivation, curiosité et envie de s’impliquer sont les seuls prérequis », poursuit le directeur de l’association.Les bénévoles agissent aux côtés de l’équipe salariée et des partenaires du CPIE, dans un cadre convivial, bienveillant et respectueux du rythme de chacun. Leur engagement contribue directement à la réussite des projets portés par l’association, tout en favorisant les rencontres, l’apprentissage et le lien social.Pour répondre aux nombreuses sollicitations reçues et rendre l’engagement plus lisible et accessible, le CPIE – A Rinascita vient de mettre en ligne un portail entièrement dédié au bénévolat sur son site internet. Ce nouvel espace centralise l’ensemble des offres de missions bénévoles, présentées sous forme de fiches détaillées. Chaque fiche précise le type de mission, la période, la durée d’engagement et les besoins spécifiques, permettant à chacun de trouver une action correspondant à ses envies et à ses disponibilités.Les premières fiches mises en ligne illustrent la diversité des actions proposées, qu’il s’agisse d’événements culturels et scientifiques, de projets environnementaux ou d’actions citoyennes. « Ce portail constitue un outil clé pour structurer, valoriser et développer le bénévolat, tout en offrant au grand public une porte d’entrée claire vers l’engagement associatif », détaille Marc-Antoine Campana.En remettant le bénévolat au cœur de sa stratégie, le CPIE – A Rinascita souhaite également encourager l’adhésion à l’association. Devenir adhérent, c’est soutenir un projet collectif, partager des valeurs fortes et contribuer activement à la transition écologique et citoyenne en Corse. Habitants du territoire, étudiants, actifs, retraités, familles ou simples curieux : chacun peut trouver sa place et agir concrètement pour un avenir plus solidaire et durable. Pour découvrir les missions bénévoles et rejoindre l’association :