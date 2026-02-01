Porto-Vecchio : où en sont les travaux d’extension du port de plaisance et de pêche ?

La digue est située 1,50 m au-dessus du niveau de la mer : « Elle sera accessible tout le temps, sauf en cas de grosse tempête », souligne Julien Galichet. Il a fallu deux ans pour la construire et elle vient d’être réceptionnée. Actuellement, des pieux en acier ont été plantés en divers endroits du port, dans la mer. Ils seront bientôt coupés à hauteur d’eau, avec un système d’arrimage de pontons qui tiendra compte « des estimations du GIEC (le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, NDLR), qui prévoient une élévation du niveau de la mer de 42 centimètres à l’horizon 2070 », relève le chargé de mission porto-vecchiais. Ces pontons, qui accueilleront des bateaux de grande taille (16 à 25 mètres) perpendiculairement à la digue brise-clapot, « s’adapteront au niveau de la mer », confirme Julien Galichet.



Les futures promenades sur la digue se concluront sur une île artificielle… ou plutôt une presqu’île, puisque aménagée en continuité directe du béton de la digue. Ses matériaux (terre et sable) sont la résultante du dragage réalisé dans le port par les pelleteuses, si bien qu’on peut y apercevoir ça et là des coquillages. Des toilettes publiques y seront installées, de même qu’un local de stockage réservé à la capitainerie. La réflexion se poursuit sur la perspective d’y installer un héliport, « on pèse le pour et le contre », confirme Julien Galichet. En effet, si un tel équipement viendrait renforcer l’attractivité du port, tout en ajoutant une option pour les secours, les nuisances occasionnées par les hélicoptères perturberaient inévitablement la quiétude des promeneurs et plaisanciers.