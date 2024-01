Porto-Vecchio : la station d'épuration va être mise aux normes pour dépolluer le Stabiacciu

Un écoparc à l'embouchure du Stabiacciu ? Jean-Christophe Angelini en rêve, mais avant d'en faire le poumon vert de Porto-Vecchio , le maire sait qu'il convient de le soigner, ce poumon. Or, depuis des années, le Stabiacciu souffre d'un cancer qui s'appelle Capu di Padolu. La principale station d'épuration porto-vecchiaise est sous-dimensionnée, et le projet de construction d'une nouvelle station d'épuration prévoit de passer de 25 000 équivalents habitants à 30 000 ou 35 000. Ce projet est dans les tuyaux , mais sa concrétisation n'interviendra pas avant 2027.Et pendant ce temps, la station d'épuration continue de rejeter sa pollution dans le Stabiacciu. "Il y a des risques avérés de pollution, de rejets directs, des dommages environnementaux assez lourds, confirme Jean-Christophe Angelini. On a des nuisances olfactives de toutes natures." Avant de pouvoir traiter le problème à la source, la municipalité vient de voter un plan d'action qui limiterait dans un premier temps les rejets polluants dans le Stabiacciu. Il s'agit de mettre aux normes la station d'épuration, en renforçant le prétraitement, en améliorant la circulation de l'effluent, en renforçant les équipements de pilotage, via notamment un traitement par ultraviolets visant à "réduire davantage les matières en suspension, les pollutions organiques et bactériologiques non prises en charge aujourd'hui", détaille le rapport soumis au vote du conseil municipal.Ces travaux de mise aux normes doivent débuter en février pour s'achever cet été. Ils représentent un coût d'1,2 million d'euros HT, pris en charge par la commune (20 %), mais surtout par l'Etat qui mettra au pot 964 000 euros, soit 80 %. Un engagement financier conséquent qui a été salué par les élus porto-vecchiais.En parallèle, ces derniers travaillent à l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement qui fixera "une vision à trente ans", note Jean-Christophe Angelini. Il serait question, notamment, de raccorder le nord de Porto-Vecchio au même réseau d'assainissement que les communes de Lecci, San-Gavino et Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, dans le cadre du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Cavu. Les stations d'épuration de l'Ospedale et Muratello bénéficieraient également de travaux de mise aux normes, ce qui permettrait notamment au hameau d'Arca-Pianelli de bénéficier du tout-à-l'égout. Cette mise aux normes de la station de Capu di Padolu, "c'est la première brique d'un projet beaucoup plus vaste", se projette le maire de Porto-Vecchio.