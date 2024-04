Plus de 24 heures pour rejoindre Bastia depuis Livourne : l'odyssée des passagers du Moby Kiss

Prévu pour un départ de Livourne le 7 mars à 16 heures, le ferry tout neuf initialement affrété, le Moby Orli , inauguré le 7 octobre à Ajaccio, n’était finalement pas disponible en raison d’une présentation en Espagne.

Après une longue attente en plein soleil durant laquelle les agents du port les ravitaillent en eau, les passagers embarquent sur le Moby Kiss mis en route pour l’occasion. Le navire appareille à 17 heures pour une traversée de 4h30 sur une mer calme.

À bord, le groupe de touristes allemands qui avait réservé des installations privatives pour se reposer a la déconvenue d’apprendre qu’il n’y a pas de cabine sur ce navire qui habituellement effectue la liaison Piombino – Portoferraio, soit une petite rotation d’une heure. Inauguré en 1975, le Ferry n’a semble-t-il pas l’habitude d’effectuer de longues traversées… Pour preuve, arrivée à hauteur de Capraïa, une épaisse fumée noire envahit les ponts supérieurs : le moteur principal vient de lâcher !



Retour sur Livourne

À 19h30, une annonce en Italien informe que le bateau va faire demi-tour et qu’il accostera à 5 heures à Livourne. À bord c’est la stupéfaction. Un passager raconte qu’il a d’abord cru à une plaisanterie. Une demi-heure plus tard, une annonce en anglais cette fois, explique que les voyageurs seront transférés vers un autre navire qui partira lundi à 13h15. Au bureau d’accueil, le responsable du groupe de seniors allemands vient s’enquérir des modalités du transfert en bus vers l’hôtel qu’ils supposent être mis à disposition entre 5 et 13 heures ! La communication est chaotique. Parmi l’équipage, personne ne parle ni français ni allemand. Le monsieur comprend finalement que rien n’est prévu et repart consterné...







Élan de solidarité

Dans les coursives, ceux qui ont du réseau contactent leur entourage et les portables passent de main en main dans un élan de solidarité. Une mère de famille paniquée multiplie les appels pour que quelqu’un aille chercher ses enfants à la micheline et s’en occupe pour la nuit. Une enseignante prévient un collègue qu’elle ne sera pas à son poste lundi matin. Un chef d’entreprise met ses deux employés en chômage technique : "C’est moi qui ai les clés de la boîte de toute façon !"

Au self-service l’information comme quoi le repas est gratuit n’a pas été transmise au caissier. Des passagers agacés repartent d’autorité sans régler. Aucune annonce ne sera faite pour informer de cette opportunité. Johann et Lena, deux jeunes berlinois qui viennent en vacances en Corse pour la première fois, racontent être restés le ventre vide toute la nuit et déplorent ce voyage qui est « un désastre » !

Le salon pullman est rapidement complet. Les passagers restants s’installent où ils peuvent, certains sur les banquettes, d’autres dans l’espace ludique. Malgré l’inconfort, un salon entier à l’avant du bateau restera fermé, obligeant une vingtaine de personnes à dormir à même le sol ou à rester éveillées au bar ouvert toute la nuit. Dans l’un des salons, une musicienne joue quelques airs relaxants à la flûte. Une dame la remercie de ce moment de quiétude alors que son stress est palpable.



La CorsIca Ferries à la rescousse

Le bateau longera la côte à vitesse réduite pour finalement accoster à 6h30. Arrivée à Livourne, la galère n’est malheureusement pas terminée ! Les piétons doivent traverser toute la rade pour rejoindre le Mega express 3 de la Corsica ferries. La compagnie, qui dit avoir été informée de la situation le 8 avril à 8 heures, a déjà récupéré les 40 passagers du trajet Bastia-Livourne du matin. À charge pour elle d’accueillir aussi la centaine de passagers et leurs véhicules dans le sens inverse sur un voyage qui était déjà presque complet. Sauf que la Moby Line a transmis une liste de voyageurs incomplète. La validation de chaque dossier prendra plusieurs heures et ne sera effective qu’à 13 heures pour un départ 45 minutes plus tard, soit 4 heures d’incertitudes pour les plus malchanceux.

Finalement tout le monde pourra embarquer et les usagers déroutés de la Moby Line auront même droit à un repas gratuit ! En revanche, ceux qui ont opté pour une cabine histoire de prendre une douche et de récupérer un peu après cette nuit mémorable en seront pour leurs frais, aucune installation n’étant offerte en compensation.





Contrôlé à Livourne et inspecté à Bastia

Contactée par notre rédaction, M. Paoli, gérant de l’antenne Corse de la Moby line assure que le Moby Kiss avait été contrôlé par la R.I.N.A à Livourne et inspecté samedi 6 avril à Bastia où un contrôle technique avait été délivré pour ce voyage. Il ne s’explique pas cette panne moteur. Il justifie le déroutement : « Nous ne pouvions pas courir le risque d’avoir un navire en rade à Bastia où il n’y a pas de chantier naval. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de retourner à Livourne où le Moby Kiss est en réparation jusqu’à samedi. Il devrait reprendre les rotations vers la Corse jusqu’à l’arrivée de nouveau navire qui sera présenté le 18 mai à Bastia. »

D’ici là, les usagers mécontents peuvent obtenir un bon d’achat de 50% du prix initial de la traversée au regard du règlement européen 1177/2010 portant sur les retards à l’arrivée des ferries.





Finalement arrivé à bon port à 18h30, un couple de jeunes mariés s’amuse de cette croisière inopinée « Embarquer sur le Moby Kiss c’était déjà tout un programme. On n’imaginait pas finir notre voyage de noces par une nuit aussi atypique, c’est la plus mémorable de notre lune de miel !» Un voyage que les galériens du Moby Kiss ne sont en effet pas prêts d'oublier...