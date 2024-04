Sensibilisation sur le don de sang à l'école élémentaire de Prunelli-di-Fiumorbu

L'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale (ADSBPO) a récemment mené une intervention auprès de deux classes de CM1/CM2 de l'école élémentaire de Prunelli-di-Fiumorbu. L'objectif principal de cette séance était d'éduquer les élèves sur le don du sang et son impact crucial dans la société.

L'intervention a débuté par une présentation interactive qui a captivé l'attention des élèves, leur permettant de poser des questions pertinentes sur le sujet tout au long de la séance. Leur intérêt et leur engagement ont été remarquables et encourageants pour les membres de l'association.



Les discussions ont ensuite porté sur les critères nécessaires pour être éligible au don de sang, les différentes étapes du processus de don, ainsi que sur l'importance vitale de ce geste pour les patients dans le besoin. Les élèves ont fait preuve d'une maturité étonnante dans leurs réflexions et ont exprimé leur désir de contribuer à cette cause humanitaire dès qu'ils en auront l'âge.



L'ADSBPO tient à exprimer sa gratitude envers la Directrice Mme Myriam Fantin et son équipe pédagogique pour leur accueil chaleureux et leur soutien tout au long de cette intervention éducative.