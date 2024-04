U programma di a cummemurazione di a battaglia di Ponte – Novu

PRUGRAMMA

2 ore : Cunferenza da Ange-Toussaint Pettreta "La Corse et son imaginaire Nationale" 5 ore : Messa è prucessiò cù e Cunfraterne di u circondu & Associu Inaziunali

7 ore : Veghja nustrale accant'à u ponte cù vitellu arrustitu è u gruppu « L’Intrecciu »



Dapoi a so creazione in u 1972, l’associu "Ricordu di Ponte Novu" urganizeghja a cummemurazione di a Battaglia di Ponte-Novu di l’8 è u 9 di Maghju di u 1769. Sti ghjorni, impurtantissimi ind’a noscia Storia, hà sugellatu u destinu puliticu di a Nazione Corsa indipendente, assuciendu la à u Reame di Francia.Bellu luntanu d’una vulintà di festighjà o di recuperazione pulitica, u nostru associu tene à participà à a ricunniscenza d’un patrimoniu storicu è culturale maiò, ma dinò à mantene a memoria di u sacrifiziu di i patrioti corsi, cascati per a libertà.Al di là di l’aspettu cummemurativu di sta ghjurnata, u sotru associu s’impegna à trasmette a Storia di a Corsica. In stu scopu, demu a pussibilità à ognunu di scuntrà si è di scambià, mentre e cunferenze, cù i socii nostri venuti à dà ci u so parè storicu, literariu o artiscticu.