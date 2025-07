Golfe d’Ajaccio : Les deux coffres d’amarrage pour la grande plaisance inaugurés

Un coût total de 398 000 € HT largement financé par l’Etat

Chaque coffre repose sur un corps-mort en béton à faible empreinte écologique, posé sans enfouissement, afin d’éviter toute altération au substrat marin. A ce socle est associée, une ligne de mouillage, évitant le contact des chaînes avec les fonds marins, principale cause de destruction des herbiers de posidonie : « Ces coffres permettent de reconstituer les habitats de la ressource halieutique endémique. On a travaillé en collaboration avec les pêcheurs de la Prud’homie d’Ajaccio et l’Office de l’Environnement et les services de l’Etat pour arriver à ce compromis. Toutes les villes du littoral méditerranéen ont déjà mise en place cette solution ». Le coût total s’élève à 398 000 € HT avec un financement assuré à 80% par l’Etat via le Fonds Vert. Ce lundi après-midi, de nombreux élus ont participé à l’inauguration officielle dont Jean Dominici, le Président de la CCI de Corse, Stéphane Sbraggia, Maire d’Ajaccio et Président de la CAPA, ainsi qu’Alexandre Patrou, secrétaire général aux affaires de la Corse mais également le Cardinal François Bustillo, qui a procédé à la bénédiction des deux coffres.



"Un yacht de 50 mètres c'est 10 000 € d'injectés par jour dans l'économie locale"

Deux structures qui viennent ainsi s’ajouter aux 14 déjà existantes à Bonifacio, un premier pas intéressant mais pas encore suffisant pour Jean-Michel Sauli, porte-parole du collectif Yachting Corsica, qui milite pour le développement de la filière en Corse : « La mise en place de ces deux coffres dans le golfe d’Ajaccio est une satisfaction. On a longuement attendu mais maintenant ils sont là. On espère qu’il y en aura d’autres. Ce n’est pas assez. Seize coffres sur toute la Corse, c’est trop peu. Il en faudrait une centaine pour répondre à la demande. Il faut développer un réseau régional en ce sens » et regrette que la Collectivité de Corse, compétente en matière de nautisme, fasse la sourde oreille : « Tout le monde est prêt à discuter et à se mettre autour de la table, nous avons d’ailleurs été reçu à la Préfecture en ce sens. Mais, aujourd’hui force est de constater que seule la Collectivité de Corse n’a pas répondu à nos appels ». Selon le collectif Yachting Corsica, un yacht de 50 mètres rapporterait aujourd’hui à l’économie locale près de 10 000 € par jour directement injecté dans le tissu local.