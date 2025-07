La judokate, médaillée de bronze lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, organise, avec son association Haupe à partir d'aujourd'hui et durant trois jours, son premier Summer Camp ouvert aux jeunes filles de 11 à 13 ans. Trois jours de stage, qui se déroulent au complexe sportif du Pruneddu, basés sur la confiance en soi, la capacité à s'exprimer et le rapport à l'autre. Tout cela sur la base de jeux collectifs , de blind test, d'escape game et bien d'autres épreuves. Ce stage premier du nom prendra fin mercredi avec une remise de récompenses prévue à 20 heures toujours au Pruneddu. Une première pour Portivechju pour ce jeune public féminin qui pourra bénéficier de l'expérience de Priscilla Gneto qui a évolué au plus haut niveau au sein du judo français