Open d’été de natation : un 2e titre pour Pauline Lacroix

Après avoir remporté la finale du 100 mètres dos catégorie 14/15 ans samedi, Pauline Lacroix, nageuse du 2B natation, s’est imposée lundi en 2'23''79 dans le 200 mètres dos de l’Open d’été de la Fédération Française de Natation à Poitiers, une compétition qui réunit les meilleurs nageuses et nageurs du pays. La belle saison se poursuit pour la nageuse bastiaise entrainée par une ex-championne de natation Sandy Mauresa, après d’excellents Championnats de France Junior à la mi-avril à Rennes, empochant deux médailles d'argent dans le 100 et le 200 mètres dos et une intégration dans l’équipe de France.