Dermatose nodulaire bovine : Via Campagnola réclame des mesures d’urgence pour protéger les élevages corses

Dans un communiqué publié lundi 21 juillet, le syndicat Via Campagnola tire la sonnette d’alarme. La dermatose nodulaire contagieuse (DNC), une épizootie vectorielle qui touche les bovins, poursuit sa progression préoccupante. Déjà installée en Sardaigne et en Lombardie, la maladie a récemment été confirmée en Savoie, sur le continent français. La Corse reste pour l’instant indemne. Mais cette situation sanitaire relativement favorable ne doit pas masquer la vulnérabilité de l’île. « Notre insularité, loin d’être une protection absolue, implique une responsabilité renforcée en matière de prévention », souligne Via Campagnola.

Le syndicat demande la convocation urgente d’une réunion avec les services de l’État et les acteurs sanitaires : la DRAAF, la DDETSPP (ex-DSV) et le Groupement de Défense Sanitaire (GDS). Objectif : définir sans délai un plan d’action.



Deux mesures concrètes sont mises sur la table. D’abord, la gratuité immédiate de la Versatrine, un antiparasitaire utilisé en prévention contre les insectes vecteurs de la maladie, ou d’un équivalent jugé efficace. Cette aide permettrait à tous les éleveurs corses, y compris les plus modestes, de traiter leurs troupeaux dans les semaines à venir.

Deuxième revendication : la suspension temporaire des importations d’animaux vivants vers la Corse jusqu’à l’automne. « Cette période coïncidera avec une baisse du risque vectoriel », rappelle le syndicat. Car si la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ses conséquences sont redoutables pour les cheptels. Elle provoque de fortes fièvres, des lésions cutanées et une chute importante de la production laitière ou de viande. Elle entraîne aussi des restrictions sanitaires lourdes pour les mouvements de bétail, et donc pour l’ensemble des échanges commerciaux. « L’introduction du virus en Corse serait catastrophique pour la filière bovine insulaire, déjà fragilisée », prévient Via Campagnola, qui appelle les pouvoirs publics à agir « en prévention, et non dans l’urgence ».



Le syndicat se dit prêt à travailler en coordination avec les services compétents à l’élaboration d’un plan d’action pragmatique. Il insiste sur la nécessité d’une réaction rapide, structurée et concertée pour éviter que la Corse ne devienne à son tour un foyer d’infection.