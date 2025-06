Justine, 44 ans, candidate au titre de Miss Corse 2025

“Immense joie de vous annoncer que je fais partie des candidates sélectionnées pour l’élection de Miss Corse. À 44 ans, c’est un rêve qui devient réalité et une nouvelle aventure que j’ai hâte de vivre et de partager avec vous”, a annoncé Justine Mortyr sur son compte Instagram le 10 juin dernier. Dans un mois, elle tentera, comme six autres candidates, de remporter la couronne de Miss Corse 2025 et de succéder à Stella Vangioni, Miss Corse 2024 et deuxième dauphine de Miss France 2025. Une participation inédite pour une femme de plus de 40 ans dans l’histoire du concours sur l’île, rendue possible par l’assouplissement du règlement il y a trois ans.





En 2022, Alexia Laroche-Joubert, alors présidente de l’organisation Miss France, avait pris la décision de changer plusieurs critères de sélection des candidates, en supprimant notamment l’interdiction d’avoir des tatouages visibles, d’être mères de famille, ou encore d’avoir plus de 24 ans. Un changement de règlement qui avait profité à Angélique Angarni-Filopon, 34 ans, qui a été sacrée Miss France 2025 au mois de décembre. Cette année, c’est Justine Mortyr, originaire de Porto-Vecchio et mesurant 1,77 m, qui tentera d’être couronnée Miss Corse 2025.





Justine Mortyr n’est pas la seule à avoir franchi le pas malgré un âge qui, autrefois, aurait été éliminatoire. Ces dernières années, plusieurs candidates de plus de 24 ans ont marqué les sélections régionales, profitant elles aussi de l’ouverture du règlement. C’est notamment le cas de Stéphanie Ain, qui a obtenu l’écharpe de première dauphine de Miss Lot-et-Garonne pour Miss Aquitaine 2025 le 6 avril dernier, à l’âge de 51 ans.



Âgée de 42 ans, Vanessa Douillet, l’épouse de l’ex-judoka David Douillet, a quant à elle participé à deux élections départementales, et a terminé deuxième dauphine de Miss Châtillon - Pays de Dombes 2025. “Le concours est terminé, mais le combat, lui, continue [...]. Je continuerai à me battre pour que la voix des femmes soit entendue, même après 40 ans, même avec des enfants, parce que nos rêves, nos ambitions et notre énergie n’ont pas de date d’expiration”, a-t-elle publié sur son compte Instagram.



En cas de victoire le 24 juillet prochain à l’Espace culturel de Porticcio, Justine Mortyr sera la première candidate âgée de plus de 40 ans à participer à une élection de Miss France.