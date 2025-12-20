Ports et aéroports corses : L’Assemblée de Corse valide les contrats de concession à la CCI

Des investissements importants

L’aéroport d’Aiacciu, qui détient le plus gros volume d’activité du réseau insulaire, affichait en 2024 un résultat opérationnel positif : 17,4 millions € de capitaux propres et 16,9 millions € de fonds de roulement. « Beaucoup de marges, mais des investissements importants à faire dans les prochaines années ». L’aéroport de Bastia-Poretta, qui oscille autour de 1,5 million de passagers, pâtit d’un contexte moins dynamique, mais dispose d’un fonds de roulement confortable et d’une base patrimoniale significative « parce que des investissements importants ont été faits. Donc, un aéroport robuste avec un potentiel de développement ». L’aéroport de Figari avec plus de 700 000 passagers par an est le site le plus dynamique avec une croissance de trafic de 15 %, une marge opérationnelle élevée et 7,5 millions € de capitaux propres. « Nous avons investi déjà de façon massive sur les quatre aéroports, notamment à Figari avec un programme de réfection de pistes de 20 millions €, mais cet aéroport est structurellement sous dimensionné par rapport à la réalité actuelle du trafic », précise Gilles Simeoni. Avant de fixer les enjeux : « Le premier enjeu est de définir, dans le cadre de notre PPI global, une stratégie de développement répondant à la fois aux besoins actuels et à la perspective dans laquelle nous voulons nous projeter et obtenir les financements pour assurer ce développement. Le deuxième enjeu est de réfléchir à une redistribution plus équitable pour les communes qui ont le site de l’aéroport sur leur territoire. Nous y travaillons ». L’aéroport de Calvi, qui était menacé de disparition par un rapport de la Cour de Comptes, est le plus fragile. S’il franchit les 300 000 passagers par an, il n’y a pas de vol de nuit. « Nous travaillons à sécuriser et à ouvrir le vol de nuit. Nous travaillons aussi à une politique commerciale. Nous avons soutenu politiquement et économiquement l’aéroport de Calvi, investi massivement pour se rapprocher de la rentabilité ». Le port de commerce de Bastia, qui accueille entre 2 et 2,5 millions de passagers par an et assure à lui seul plus de 50 % des échanges passagers et marchandises de l’île, bénéficie d’une situation saine, de capitaux élevés, d’un niveau de dette très faible et d’une trésorerie importante. « Nous avons beaucoup investi, la CCI aussi ».



Un changement de modèle

Le changement de statut doit s’accompagner d’un changement de modèle financier qui s’applique, à la fois, sur la fin des contrats actuels et sur les nouvelles DSP. Concernant les premiers, un principe a été posé : « Chaque contrat de concession, donc au final l’EPIC, conserve ses excédents qui vont sur un fond de réserve qui sert exclusivement à financer les investissements de la concession concernée. Donc, les bénéfices de Bastia financent Bastia, les bénéfices d’Aiacciu financent Aiacciu, les bénéfices de Figari financent Figari et les bénéfices de Calvi financent Calvi », indique Gilles Simeoni. Côté investissements, les deux Exécutifs, CdC et CCI, sont tombés d’accord sur une liste d’investissements prioritaires avec une clause de revoyure. « Dans les deux ans à venir, nous travaillerons ensemble, dans une logique de convergence et une stratégie partagée, à affiner notre plan pluriannuel d’investissements en hiérarchisant les investissements, les priorités, en les phasant et en faisant des plans d’investissement cohérents. Le fonds de réserve est mobilisé de façon prioritaire pour financer les investissements. C’est un système équilibré et vertueux qui ne cherche pas la rentabilité, mais l’efficacité ». Le même système s’applique à la dette de 20 millions € qui sera transférée au nouvel EPIC.



Un contrat moral et politique

Quid des futurs contrats qui sont, assure le président Simeoni, « dans un progrès technique, financier, budgétaire et juridique notable par rapport aux anciens contrats ». Des améliorations sont apportées, notamment la création d’une redevance d’occupation du domaine public qui n’existait pas, avec une recette estimée à 723 000 € par an, soit 10 millions € sur 10 ans et 1,5 % du chiffre d’affaires global. Un mécanisme de partage de la valeur alimentera un compte de réserve d’investissements concession par concession. « Le gain projeté représente 70 millions € sur 15 ans. L’EPIC a ainsi une visibilité de sa trajectoire financière ». Autre principe : l’opérateur assure la maîtrise d’ouvrage avec la possibilité de dérogation d’exception en faveur de la CdC. « Nous serons sur des trajectoires d’investissements très importantes, dès cette année sur tous les aéroports, singulièrement sur Aiacciu et Figari. Nous avons construit un cadre juridique robuste, sécurisant, innovant et intelligent ». Il insiste sur la dimension humaine de la fusion : « Nous n’aurions pas pu la faire s’il n’y avait pas eu un contrat moral et politique de confiance et d’engagement, d’abord entre les deux institutions, CdC et CCI, ensuite entre les dirigeants et avec les salariés et les syndicats ». Et le président Simeoni de conclure : « Objectif stratégique atteint. Objectif de développement des infrastructures en passe d’être atteint. Objectif social atteint : 1100 emplois préservés. Nous n’oublions pas la Chambre des métiers. Le calendrier politique ne nous a pas permis de mener à bien ce second volet. J’ai un engagement du gouvernement que nous le ferons dans l’année 2026. Je me suis engagé à ce que nous réussissions ce que nous sommes en passe de réussir pour la CCI ».