CCI, ports et aéroports : Le nouveau modèle de gestion validé à l’unanimité par l’Assemblée de Corse

Un saut sans parachute

Des craintes en partie partagées par l’opposition nationaliste qui s’inquiète notamment des ressources financières du nouvel établissement public. « Les indicateurs viennent décrire une situation économique qui n’est pas au beau fixe. Dans un écosystème très contraint, faire passer la CCI d’une situation à une autre sur un pas de temps aussi court nous oblige à construire un système de garantie sans qu’il soit soumis aux aléas budgétaires. La racine financière, qui a permis à l’ancien monde de fonctionner, ne doit pas être dégradée », déclare Jean-Christophe Angelini, président d’Avanzemu. Autre souci : l’absence de décret. « On s’engage dans un saut sans parachute, ni filet qui ne nous est pas imputable. Paris dit qu’on peut continuer dans la voie engagée, mais au vu du contexte politique particulier français, on ne peut pas nier la difficulté : les décisions prises doivent être sécurisées. Nous devons faire une demande partagée pour demander à Paris de valider le décret », propose-t-il. Même préoccupation du président de Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti : « On est prêt, mais sans décret, on anticipe sur du vent. C’est se moquer de la Corse, il y a quand même 1100 salariés, on ne peut pas laisser planer le doute. Le gouvernement doit pondre un décret avant le 10 décembre pour qu’on puisse statuer et être conforme au droit français. Aujourd’hui, on est conforme au droit corse ». Il ne comprend pas le recours à la DSP. « La quasi-régie est une régie directe qui n’est pas soumise à une notion de marché et de contractualisation, elle est de fait. On n’a pas besoin de DSP. On est sur des contrats de fait, unilatéraux ».



Un contrat moral

Le président de l’Exécutif se veut rassurant, même s’il n’occulte pas les incertitudes. « Nous sommes confrontés à la nécessité de faire évoluer notre système global et des structures et institutions qui se sont construites, il y a 40 ans, et ce, dans un contexte de crise budgétaire, économique, sociale… Nous sommes tous attachés à la représentation démocratique de nos institutions, à un fonctionnement institutionnel de poids et contre-poids. La concentration des pouvoirs n’est pas quelque chose de sain, mais il faut réexaminer les priorités ». Pour lui, la priorité est de sécuriser le système, et, pour cela, des choix s’imposent : « La situation est simple : soit on accepte une mise en concurrence avec le risque que des groupes étrangers aient un verrou mortel sur nos ports et aéroports, soit on permet à la CCI de continuer à les gérer. La DSP est nécessaire pour éviter des recours juridiques, même dans la situation atypique de quasi-régie ». La gouvernance ? « C’est la CCI qui a proposé cette clé de répartition car s’il n’y a plus de quasi-régie, de contrôle analogue, on tombe dans la mise en concurrence. Ce n’est pas le président de l’Exécutif qui a choisi, c’est le code du commerce ! ». La publication du décret ? S’il admet que « la discussion est difficile en ce moment avec le gouvernement qui est pris par d’autres contraintes », il estime : « on n’est pas dans une procédure sans filet, le vote d’aujourd’hui rappellera au gouvernement son contrat moral ». Les aléas budgétaires ? « Il ne faut pas confondre l’exploitation des concessions et l’activité de conseil des CCI. Sur le contrat de concession, nous sommes propriétaires des ports et aéroports, les parties vont devoir rendre des comptes. Le solde positif remonte à l’autorité concédante. Il y aura discussion comment utiliser ce solde avec nos partenaires ». Sur la superposition de compétences ? « Il y a une rationalisation à faire, mais pas à la hussarde, il faut réorganiser. Le système va évoluer ». Et Gilles Simeoni de conclure : « Dans le contexte actuel de la France, nous ayons réussi à convaincre la représentation nationale et à construire un système sans équivalent. Un vote à l’unanimité va le sécuriser ». Les six rapports ont été adoptés à l’unanimité.



N.M.