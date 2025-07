Les terrains du Paradisu à U Spidali vont accueillir ce week-end une série de concours entrant dans le cadre du Challenge Souvenir Pierrot Biancarelli. Le coup d'envoi de ce week-end, organisé par la société des Zinsali, aura lieu samedi à 14 heures avec deux concours simultanés, à savoir un doublette jeune ainsi qu'un concours départemental, toujours en doublette, pour les plus grands doté lui de 300 euros de prix plus les mises. Dimanche matin tout redémarrera à 9h30 avec le jet du but d'un concours en triplette récompensé de 2.000 euros de prix plus les mises. Une heure plus tard, les doublettes féminines entreront, à leur tout, en lice avec un concours qui leur sera dédié (300 euros de prix plus les mises).