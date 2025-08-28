CorseNetInfos
La Corse est placée en vigilance orange pour le risque orageux


La rédaction le Jeudi 28 Août 2025 à 17:05

La Corse est placée en vigilance orange pour le risque orageux à partir de ce jeudi à18 heures.
Un épisode orageux relativement bref, mais pouvant s’accompagner de très fortes rafales de vent susceptible d'atteindre 100 à 130 km/h, sont possibles en particulier sur la façade Ouest de l'île.



La Corse est placée en vigilance orange pour le risque orageux
À noter également que de la grêle, une forte activité électrique et de fortes intensités de pluie sont prévues. Une amélioration est ensuite attendue rapidement en première partie de nuit.
Mais attention, ces orages peuvent être violents et soudains et entraîner de graves conséquences.
Au-delà du danger immédiat lié à la foudre, l'activité électrique orageuse est une cause potentielle de départs de feux ; les pluies intenses qui accompagnent les orages peuvent également causer des crues-éclairs dévastatrices dans le lit et aux abords des rivières de montagne, y compris dans leurs parties basses.
Il est donc particulièrement demandé à tous d'éviter de s'exposer aux intempéries.
 




