En pleine grève des bus, la CAPA a voté la prolongation du contrat d'obligation de service public de Muvitarra

À Ajaccio, plus aucun bus ne circule dans les rues. Depuis début décembre, les chauffeurs de bus de la Muvitarra ont entamé une grève pour protester contre la décision prise le 27 septembre 2024 par la CAPA de dénoncer les accords d'entreprise. Depuis le mardi 2 décembre, la ville a connu plusieurs blocages et barrages filtrants, tandis que des discussions et négociations - encore pas plus tard que mercredi soir - ont été organisées entre la CAPA et les représentants syndicaux. Mais pour l'heure, la grève se poursuit.



C’est dans ce contexte que la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a voté jeudi soir, lors du dernier conseil communautaire de la mandature, un avenant de prolongation du contrat d’obligation de service public (COSP), en présence des syndicats qui se sont invités à la séance.



Depuis 2016, l’exploitation des transports urbains du territoire est en effet confiée à la SPL Muvitarra - dont la CAPA est actionnaire majoritaire - via un contrat d’obligation de service public. Ce contrat devait normalement prendre fin au 31 décembre 2025. Mais dans le contexte actuel, avec notamment le recours en justice déposé par les syndicats concernant les négociations internes, il est difficile pour la communauté d'agglomération d'engager la mise en place du nouveau contrat, prévu pour septembre 2026.



" Un16e avenant" a rappelé le président de la CAPA, Stéphane Sbraggia a donc été ajouté au COSP initial. Et il en sera le dernier. "Il était plutôt question ce soir de présenter un nouveau contrat d'obligation de service public. Mais tous les éléments permettant de converger vers ce travail important ne figurent pas au moment où je vous parle. C'est la raison pour laquelle nous prorogeons pour quelques mois ", a expliqué Stéphane Sbraggia en ajoutant : "Depuis plusieurs mois, des travaux ont été réalisés entre la CAPA et la SPL Muvitarra. Plusieurs points étaient finalisés, qui prenaient en compte un certain nombre de projets portés par la CAPA concernant notre stratégie sur les mobilités sur le pays Ajaccien, des réflexions aussi en terme de réorganisation de réseaux, de fonctionnement interne...Parallèlement, depuis 15 mois, des accords d'entreprise ont été dénoncés pour apporter une réflexion de restructuration sur cet outil. Ces négociations n'ont pas abouti et ne rendent pas totalement lisibles certains aspects financiers pour éclairer les orientations de ce nouveau contrat." C'est l'une des raisons qui conduit aujourd'hui la CAPA à cet avenant "en espérant que nous puissions très rapidement constituer ce nouveau contrat d'obligation de service public".



Pour éviter toute interruption des bus au 1er janvier prochain, les élus ont voté cette prolongation de 8 mois. Cette période transitoire va permettre à la CAPA de continuer à structurer le futur contrat, de régler le conflit social et de finaliser un réseau plus moderne pour la rentrée 2026.



Le vice-président de la Muvitarra a tenu à s'exprimer sur le conflit



Jean-Paul Bonardi, vice-président du CA de la Muvitarra, a fait état d'une grève importante en cours qui pénalise les usagers et les commerçants, suite à l'échec d'un accord de fin de conflit malgré les réunions du 12 décembre et du 17 décembre. Le vice-président s'interroge sur les raisons de ce revirement syndical et lance un appel aux futurs candidats des élections municipales d'Ajaccio pour qu'ils ne fassent pas de ce dossier un outil de campagne électorale. "Je tiens à rappeler que le dialogue dans l'entreprise n'a jamais été rompu depuis 15 mois et que la main tendue n'a jamais été saisie de façon très claire", a-t-il souligné.