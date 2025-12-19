CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Le Conseil d'État n'admet pas le pourvoi d'une juge corse déplacée disciplinairement 19/12/2025 Une nouvelle croix trône au clocher de Notre-Dame-de-Lourdes à Bastia 19/12/2025 Un ex-berger, acquitté en 2020, définitivement condamné à 15 ans pour l'assassinat d'un élu de Soccia 19/12/2025 Bastia - Les instruments de musique personnels de Simon Vinciguerra exposés à U Vechju Liceu 19/12/2025

Coupe de France (32e de finale) : le Sporting en déplacement à Pontivy


Christophe Giudicelli le Vendredi 19 Décembre 2025 à 16:51

Le Sporting Club de Bastia se déplace ce samedi 20 décembre (18 heures) pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France sur la pelouse de Pontivy. Face au leader du groupe C de la National 3, les Bastiais veulent à tout prix jouer la Coupe pour lancer une dynamique, amorcée face au Red Star.



Coupe de France (32eme de finale) : le Sporting en déplacement à Pontivy
Coupe de France (32eme de finale) : le Sporting en déplacement à Pontivy
Nouveau tour de Coupe de France ce samedi 20 décembre pour le Sporting Club de Bastia, avec un déplacement à Pontivy, leader du groupe C de National 3, pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Une troisième rencontre en Bretagne pour confirmer la série de victoires débutée à Saint-Malo : « Confirmer match après match. La Coupe, ce ne sont jamais des matchs simples », a expliqué en conférence de presse Réginald Ray, l’entraîneur bastiais, pour qui « la Coupe permet aussi de relancer une machine » et puis « derrière, il y a un 16eme, ça évite d’avoir un trou entre Grenoble et Laval. Ça permet de remettre des joueurs dans le rythme de la compétition. »

Pour autant, le coach bastiais ne prend pas ce match contre une équipe de division inférieure, première de son groupe, à la légère : « C’est une très bonne équipe de National 3 que l’on a très bien étudiée, et c’est une équipe joueuse avec des principes de jeu collectif intéressants. »

L’occasion aussi pour l’entraîneur bastiais d’ajuster son plan de jeu et de tester ses offensifs : « Rajouter plus de qualité dans le jeu offensif, continuer à marquer des buts dans le jeu sans en prendre. En un mot, gagner un match. Il y a des motifs de satisfaction depuis Saint-Malo. » Ça aurait pu être le cas contre le Red Star et Saint-Étienne. « Maintenir cette dynamique collective. » Souhaitant capitaliser sur la prestation à Saint-Étienne en Ligue 2 la semaine dernière : « Les deux buts mis sont deux buts d’attaquants en confiance. »
Sur le 4-4-2 utilisé face aux Verts et qui a fonctionné, le coach ne s’attarde pas : « L’idée, c’est d’utiliser les qualités du moment en fonction de ce que va être l’adversaire et de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. On doit être à même de mieux utiliser le ballon. Mieux défendre, c’est aussi mieux attaquer. » Objectif numéro un pour les Bastiais : ne pas perdre la dynamique engagée et offrir une première victoire à Réginald Ray en Ligue 2 dès le mois de janvier.

La Coupe de France, c’est aussi l’occasion de mettre quelques joueurs au repos : « Dumè Guidi, Jocelyn Janneh et peut-être Noah Zilliox, mais nous aurons un effectif pour être compétitif. » Face à Pontivy, les Bastiais joueront leur dernier match de l’année avant le mercato : « Dans l’idéal, c’est cinq recrues. Cela apportera de la fraîcheur et de la qualité en plus. »
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos