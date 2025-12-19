Coupe de France (32e de finale) : le Sporting en déplacement à Pontivy

Nouveau tour de Coupe de France ce samedi 20 décembre pour le Sporting Club de Bastia, avec un déplacement à Pontivy, leader du groupe C de National 3, pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Une troisième rencontre en Bretagne pour confirmer la série de victoires débutée à Saint-Malo : « Confirmer match après match. La Coupe, ce ne sont jamais des matchs simples », a expliqué en conférence de presse Réginald Ray, l’entraîneur bastiais, pour qui « la Coupe permet aussi de relancer une machine » et puis « derrière, il y a un 16eme, ça évite d’avoir un trou entre Grenoble et Laval. Ça permet de remettre des joueurs dans le rythme de la compétition. »



Pour autant, le coach bastiais ne prend pas ce match contre une équipe de division inférieure, première de son groupe, à la légère : « C’est une très bonne équipe de National 3 que l’on a très bien étudiée, et c’est une équipe joueuse avec des principes de jeu collectif intéressants. »



L’occasion aussi pour l’entraîneur bastiais d’ajuster son plan de jeu et de tester ses offensifs : « Rajouter plus de qualité dans le jeu offensif, continuer à marquer des buts dans le jeu sans en prendre. En un mot, gagner un match. Il y a des motifs de satisfaction depuis Saint-Malo. » Ça aurait pu être le cas contre le Red Star et Saint-Étienne. « Maintenir cette dynamique collective. » Souhaitant capitaliser sur la prestation à Saint-Étienne en Ligue 2 la semaine dernière : « Les deux buts mis sont deux buts d’attaquants en confiance. »

Sur le 4-4-2 utilisé face aux Verts et qui a fonctionné, le coach ne s’attarde pas : « L’idée, c’est d’utiliser les qualités du moment en fonction de ce que va être l’adversaire et de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. On doit être à même de mieux utiliser le ballon. Mieux défendre, c’est aussi mieux attaquer. » Objectif numéro un pour les Bastiais : ne pas perdre la dynamique engagée et offrir une première victoire à Réginald Ray en Ligue 2 dès le mois de janvier.



La Coupe de France, c’est aussi l’occasion de mettre quelques joueurs au repos : « Dumè Guidi, Jocelyn Janneh et peut-être Noah Zilliox, mais nous aurons un effectif pour être compétitif. » Face à Pontivy, les Bastiais joueront leur dernier match de l’année avant le mercato : « Dans l’idéal, c’est cinq recrues. Cela apportera de la fraîcheur et de la qualité en plus. »

