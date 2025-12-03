Coupe de France - Le Sporting Club de Bastia face à l’US Saint-Malo (N2) ce samedi

Nouveau déplacement sur les côtes bretonnes ce samedi en Coupe de France pour le Sporting Club de Bastia. Après avoir battu 6 à 0 Château-Malo mi-novembre, c’est au tour de l’US Saint-Malo, pensionnaire de National 2, de recevoir les Bastiais pour ce 8ᵉ tour de la compétition. Au plus bas dans le championnat de Ligue 2, les Bastiais chercheront à relancer la machine face à des équipes d’échelon inférieur : « Cela peut recréer une dynamique. Dans ces moments, on essaye de se raccrocher à peu de choses », a expliqué Réginald Ray, le coach bastiais, ce jeudi en conférence de presse d’avant-match.



Les Bastiais se déplacent en Bretagne pour gagner, avec : « L’idée d’avoir du contenu, que ce match serve à reprendre des repères et de la confiance pour nos offensifs. Dernièrement, on a été capables de marquer des buts sur coups de pied arrêtés, il faut qu’on soit de nouveau capables. Il faut que d’autres, qui ont moins le rôle de finisseur, finissent. »



Et pour cause : « C’est un match de coupe, on connaît la particularité de la coupe avec une équipe plus faible qui se met au niveau. L’important, c’est d’y être mentalement et de faire valoir notre supériorité sur la durée du match. On sait aussi qu’un match de foot n’est jamais simple, avec une équipe en face surmotivée. Il faut faire en sorte de ramener la qualification. »



Ne pas laisser de côté la Coupe de France pour prioriser le championnat non plus. S’il est vrai que le Sporting doit surtout mettre ses forces dans la lutte pour le maintien en Ligue 2 la saison prochaine, le coach insiste sur ce que représente la Coupe de France pour Bastia : « Dans tous les matchs de compétition, on représente le Sporting Club de Bastia de la meilleure des manières. C’est un match à gagner. » Histoire, peut-être, d’inculquer les valeurs du club à certains de ses protégés.



L’occasion aussi de tester de jeunes joueurs et d’en confirmer d’autres comme Matteo Petrignani et Noah Zilliox. Le coach bastiais pourra s’appuyer face à l’US Saint-Malo sur un possible retour de Tom Ducrocq sur le terrain.

Début de la rencontre US Saint-Malo – SC Bastia, ce samedi 29 novembre à 16 h.