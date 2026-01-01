Reginald Ray (SC Bastia) après Grenoble : « une vraie satisfaction »

Si le match face à Grenoble (18ème journée de Ligue 2 BKT) n’a pas été parfait en tout point, avec sa victoire 1 à 0, le Sporting Club de Bastia a réalisé sa première et indispensable bonne opération de l’année. Sur le plan comptable, les Bastiais ont quitté le stade de Furiani avec trois points dans leur escarcelle, et les défaites de Laval, Boulogne et Amiens ont permis aux Turchini de maintenir la tête hors de l’eau dans cette épineuse course au maintien.

Avec désormais 11 points au compteur, les Bastiais ne sont plus qu’à cinq unités du barragiste Boulogne : « On n’avait pas gagné à domicile depuis Clermont, une victoire que l’on prend avec plaisir et une vraie satisfaction. Ça a été un match difficile, pas maîtrisé. Ce n’était pas notre meilleur match. On a eu des réussites sur certaines situations, mais quand on met du cœur, ça finit par tourner », a souligné Reginald Ray, l’entraîneur bastiais, en conférence de presse, avant de rajouter : « Si on gagne les matchs, forcément les autres vont en perdre et on va se rapprocher. Il faut persévérer. Les victoires amènent de la confiance et de l’énergie supplémentaire. »



C’est ce qu’il faudra aux Bastiais, qui pourraient également profiter d’un mois de janvier « favorable » sur le papier, avec trois rencontres à domicile : Troyes (Coupe de France), Montpellier, Nancy, mais aussi un déplacement le 16 janvier à Laval, concurrent direct au maintien. Une équipe bastiaise qui, sur le terrain, a pris conscience de l’enjeu, à l’instar du buteur Jérémy Sebas :« On a les trois points, c’est important pour le classement. J’en ai loupé une belle, j’avais à cœur d’en mettre une au fond. L’équipe a fait le boulot. La deuxième partie de saison commence bien, il faut enchaîner les victoires pour remonter au classement. »



Pour autant, les Bastiais restent lucides sur une situation fragile sportivement :

« Ça va être dur et long », a indiqué Florian Bohnert. Auteur d’un très grand match, Johny Placide, le gardien bastiais, qui voulait très bien débuter l’année, le sait : « Il ne faudra rien laisser aux adversaires à domicile pendant la phase retour. » Même constat pour Anthony Roncaglia, pour qui : « Il faut être conscient de ce que l’on peut faire. »



Le samedi 10 janvier, le Sporting Club de Bastia recevra Troyes en seizième de finale de la Coupe de France, au stade Armand-Cesari, à 15 h 30. La réception du leader de Ligue 2, dans un match de coupe sans incidence sur le classement, sera le meilleur des tests pour les Bastiais.