Reginald Ray (SC Bastia) : après Troyes « La victoire aurait été plus que méritée »

Nouvelle frustration pour le Sporting Club de Bastia après son 0 à 0 concédé ce vendredi à Furiani face au leader Troyes. Frustrant à plusieurs titres, dans une rencontre menée par les Bastiais de bout en bout face à une grosse écurie qui n’a eu que très peu l’occasion d’inquiéter les Turchini.



Ce nouveau 0 à 0, le troisième d’affilée pour les Bastiais, montre certes une solidité défensive bien ancrée, mais toujours l’impossibilité de marquer des buts malgré les occasions qui se comptent en dizaines sur les dernières rencontres : « Ce match reste une satisfaction, mis à part l’efficacité offensive » expliquera Reginald Ray, le coach bastiais, en conférence de presse d’après-match.



Globalement satisfait de la prestation de son équipe face à Troyes, l’entraîneur bastiais l’avoue : « On a tout fait pour le gagner, il nous a manqué de marquer des buts. »

Désormais, le coach bastiais le sait : à dix journées de la fin, ses attaquants devront trouver le chemin des filets pour retrouver le salut et voir comment les deux recrues Joachim Eickmayer et Mehdi Merghem pourront insuffler ce petit plus qui manque à la finition. Si, dans la construction et l’engagement, les Bastiais montrent un tout autre visage depuis deux mois, la situation au classement reste la même : « On démontre qu’on n’a pas une gueule de dernier, mais on l’est » dira Reginald Ray.



Le coach bastiais a de nouveau fustigé l’arbitrage : « Ça devient insupportable. On subit, ça commence à faire beaucoup. Des fautes qui méritaient des rouges. » Jusqu’à la fin de la saison, les Bastiais ne pourront compter que sur eux-mêmes.



Concernant le classement, nous savons qu’avec des « si », on refait le monde. Le Sporting aurait pu espérer mieux, mais avec seulement 3 points pris sur les trois derniers matchs, les Bastiais ferment toujours la marche au classement : 18ᵉ avec 17 points, à un point de Laval et à 5 d’Amiens, le barragiste. La situation n’est pas encore désespérée, mais l’horloge tourne.



Prochaine étape : un déplacement ce vendredi à Dunkerque et la réception, à la fin du mois, d’Annecy : « Il faudra jouer les matchs qui restent de cette façon. On aborde les adversaires, qu’ils soient premiers ou derniers, dans les mêmes dispositions » conclura Reginald Ray.

