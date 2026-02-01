Ligue 2 : Bastia manque encore d’efficacité et concède le nul (0 à 0) face au leader Troyes à Furiani

SC Bastia – Troyes (Mi temps 0 - 0 )

Stade Armand Cesari (10.158 spectateurs) Arbitre : Ruddy Buquet

Avertissements :

SC Bastia : Guevara (43ème), Merghem (88ème)

Troyes : Monfray (7ème), Gambor (48ème), Mille (74ème)

SC Bastia : Placide, Guevara, Roncaglia, Ariss, Bohnert (Meynadier 70ème), Akueson, Vincent (Merghem 64ème), Boutrah (Zaouai 87ème), Ducrocq (Janneh 87ème), Eickmayer, Tomi (Sebas 64ème). Entraineur : Reginald Ray

Troyes : Boucher, Monfray, Diawara (Detourbet 75ème), Titi, Adeline, Chavalerin, Detoubet, Mille, Gambor, Ripart, Bentatyeb. Entraineur :Stéphane Dumont



Une défense à cinq, quatre milieux et un seul attaquant : Réginald Ray avait clairement opté pour la prudence à l’occasion de cette 23e journée disputée dans des conditions très venteuses face à Troyes.

Malgré cela, le Sporting se procure rapidement une première situation, avec une frappe d’Anthony Roncaglia (5e) détournée par Ludovic Boucher, vigilant dans son but. Sur un coup franc obtenu sur une faute sur Amine Boutrah (7e), Zakaria Ariss se retrouve en bonne position dans la surface, mais le portier troyen s’interpose.



Les Bastiais poussent et passent tout près de l’ouverture du score lorsque Amine Boutrah, parfaitement servi en retrait sur la droite par Joachim Eickmayer, se présente seul face au gardien (18e). Mais une nouvelle fois, Ludovic Boucher remporte son duel. Dix minutes plus tard, la défense de l’ESTAC résiste encore aux offensives bleues.

À la demi-heure de jeu, Félix Tomi réalise une superbe percée depuis le milieu de terrain avant de buter sur une parade exceptionnelle du gardien troyen, alors que l’option de la passe existait sur sa gauche. Cinq minutes plus tard, le Sporting se crée encore une énorme opportunité, mais la réussite fuit toujours les hommes de Ray.



Dominateurs dans le jeu et plus entreprenants, les Bastiais paient toujours leur manque d’efficacité dans le dernier geste. L’arbitre renvoie finalement les deux équipes aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), frustrant au vu des occasions…



Au retour des vestiaires, la première occasion est troyenne, sauvée dans la surface par un retour décisif de Juan Guevara. À la 48e minute, une faute du dernier défenseur sur Félix Tomi n’est sanctionnée que d’un timide carton jaune. Le coup franc qui suit ne donne rien. Le début de cette seconde période se concentre ensuite au milieu de terrain, avec peu de situations franches. À la 63e minute, Réginald Ray apporte du sang neuf avec les entrées de Mehdi Merghem et Jérémy Sebas, en remplacement de Christophe Vincent et Félix Tomi. Sur son premier ballon, Merghem centre en direction de Sebas, sans parvenir à inquiéter la défense troyenne. Tom Meynadier remplace ensuite Florian Bohnert (70e).



Cette seconde période se révèle plus pauvre en occasions, mais les Bastiais auront tout de même des opportunités qu’ils ne parviennent pas à concrétiser. Très bien servi par Zakaria Ariss, Tom Meynadier voit ainsi sa reprise du plat du pied passer à quelques centimètres du poteau gauche de Troyes (82e). Deux minutes plus tard, Amine Boutrah manque sa reprise de volée à bout portant. Alexandre Zaouai remplace alors Boutrah, tandis que Jocelyn Janneh entre à la place de Tom Ducrocq. Malgré leurs efforts, les Bastiais qui pousseront jusqu’au bout ne trouveront pas la faille et l’arbitre sifflera finalement la fin de la rencontre sur un score nul et vierge (0-0).



Il s’agit du troisième zéro à zéro consécutif pour les Bastiais. Avec ce point pris, le Sporting Club de Bastia reste dernier du championnat, à une longueur de Laval et à cinq points du barragiste Amiens, avant un déplacement à Dunkerque ce vendredi 20 février.