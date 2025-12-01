Ligue 2 : Le Sporting Club de Bastia à Saint-Étienne pour clôturer une première partie de saison très difficile

La saison 2025-2026 du Sporting Club de Bastia est un scénario dont l’histoire n’est pas un long fleuve tranquille. Si les Bastiais, en difficulté sportive depuis le début du championnat, ont montré du mieux face au Red Star la semaine passée, c’était sans compter sur l’extra-sportif et l’acte isolé d’un individu qui a jeté un fumigène sur un joueur adverse, renvoyant les deux équipes aux vestiaires et le Sporting vers l’inconnu de la justice sportive. Un nouvel épisode dont les joueurs bastiais se seraient bien passés et qui doit rapidement être évacué pour se concentrer sur la rencontre de samedi face à Saint-Étienne, deuxième de Ligue 2, contre la lanterne rouge bastiaise : « On n’a pas le choix, c’était triste pour les supporters et pour le club. On n’a pas le temps de se prendre la tête. On doit faire mieux sur le terrain »; a expliqué Tom Ducrocq en conférence de presse ce vendredi. Des propos également tenus par son entraîneur Réginald Ray : « On est sur une nouvelle génération qui switch vite, déçue d’avoir arrêté le match, mais déjà projetée sur la suite. »



Et justement, la suite n’est pas une mince affaire. Un déplacement chez les Verts à Geoffroy-Guichard, une nouvelle fois capital pour des Bastiais engagés dans un maintien toujours mathématiquement possible : « Il y a de grosses individualités devant et au milieu. Il y a des points faibles, ils prennent beaucoup de buts », a commenté Tom Ducrocq au sujet de son adversaire. Des faiblesses chez le deuxième du championnat travaillées à l’entraînement par le coach bastiais Réginald Ray : « On a à travailler sur les points forts. C’est la meilleure attaque, avec une grosse capacité de pouvoir déstabiliser l’adversaire. Mais c’est aussi 23 buts encaissés et des matchs perdus à domicile. On y va avec l’intention de faire un résultat là-bas. »



Un résultat qui passera par ce que les Turchini ont montré de bien durant les 56 minutes qu’aura duré la rencontre face au Red Star. Une recette dont l’un des ingrédients passe par « cette force collective ». Dans cette période de doute, l’unité au sein de l’effectif est plus qu’une nécessité, insiste Tom Ducrocq : « La solidarité et l’entraide: si on veut aller chercher le maintien, ça doit passer par là, pour transformer nos matchs nuls en victoires. » De son côté, Réginald Ray veut rassurer ses protégés sur le plan psychologique et empêcher le défaitisme de s’installer dans les esprits : « Il y a des joueurs qui n’ont jamais vécu ce genre de situation. Il faut les rassurer sur la suite. Enlever la pression individuelle. »



Face à Saint-Étienne, le Sporting Club de Bastia n’a rien à perdre mais surtout tout à gagner. Si les Bastiais ont la réputation, justifiée, d’être le relanceur officiel des équipes en difficulté, pourquoi ne pas inverser les rôles et réécrire le scénario de la saison ?



Le groupe bastiais :

Placide, Olmeta, Meynadier, Ducrocq, Zilliox, Roncaglia, Guevara, Sebas, Bohnert, Blé, Ariss, Tomi, Beltaief, Boutrah, Etoga, Karamoko, Petrignani, Vincent.

Janneh et Guidi sont blessés.



L’adversaire : AS Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne est actuellement 2ᵉ du championnat de Ligue 2 avec 29 points. Si les Verts restent une grosse écurie du championnat, les Stéphanois encaissent aussi beaucoup de buts, 23 depuis le début de saison, et ont réalisé plusieurs contre-performances à domicile. Une brèche pour les Bastiais ?