Les entrepreneurs de la région réunis à Ajaccio pour booster leur transition écologique

Gestion des déchets, économies d'énergie, utilisation de l'eau... Pour accompagner les entreprises dans la transition écologique, la CCI de Corse, en partenariat avec l'ADEC et Inizià ont organisé ce jeudi au Palais des congrès une journée de rencontres consacrée à ce thème.
Intitulé "La transition écologique comme levier d'innovation de votre entreprise", l'événement a réuni durant toute la journée une quarantaine d'entrepreneurs de la région (tourisme, industrie, agroalimentaire...) autour de tables rondes, d'ateliers, de retours d'expériences, de témoignages -par exemple des alumni de la Résidence Accélération Transition écologique #3-, d'outils pour les aider à amorcer ou à accélérer leur transition.
Cet événement s'inscrit dans le cadre du lancement de Ciircle, un projet européen dédié à l’accompagnement concret et personnalisé des entreprises dans leur transition écologique et financé par Interreg Marittimo. "L'objectif, c'était de réunir les chefs d'entreprises de toute la région et de faire une journée d'information sur la transition aujourd'hui en tant que levier de développement économique, levier à la fois pour l'entreprise mais aussi pour le territoire", expliquent Véronique Sciaretti et Nicole Spinosi de la CCI. "Dans la première partie, nous avons présenté les dispositifs existants et des entreprises ont témoigné pour expliquer leur démarche de transition, des témoignages en binôme avec l'organisme qui les a accompagnés. Ça permet de montrer que c'est faisable ". Les entreprises vont s'engager dans cette démarche par incitation économique (la transition permet de réaliser des économies, notamment en agissant sur la consommation d'énergie), par responsabilité éthique et sociétale.
Le programme "Résidence Accélération Transition écologique #4" a été lancé lors de cette journée
Cette journée donnait également le coup d'envoi de l'appel à candidatures "Résidence Accélération Transition écologique #4". Porté par Issého, cet appel à candidatures vise à intégrer les entreprises dans un programme intensif d'accompagnement vers une démarche plus durable. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 8 février pour déposer leur dossier de candidature.
Un programme d'un an pour 15 entrepreneurs
Cette résidence d'accélération, reconnue pour la "grande qualité du programme", pourra accueillir 15 entrepreneurs pour sa nouvelle promotion. Comme l'a précisé Jean Leccia, directeur d'Issého, il s'agit d'un engagement sur la durée : "C'est un programme qui va se dérouler sur une année." L'objectif est d'accompagner concrètement les entreprises dans leur démarche de transition écologique. Pour cela, la résidence s'appuiera sur près de 20 experts-intervenants, incluant des chefs d'entreprises expérimentés.
L'édition 2026 conservera le format qui a fait le succès des précédentes sessions. Le programme débutera par une semaine intensive de résidence, suivie de rendez-vous et d'un accompagnement personnalisé échelonné sur les 10 mois suivants. "La résidence aura lieu du 29 mars au 3 avril (...) les entrepreneurs pourront rencontrer ces experts qui vont les accompagner sur du concret."
