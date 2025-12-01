Les entrepreneurs de la région réunis à Ajaccio pour booster leur transition écologique

Gestion des déchets, économies d'énergie, utilisation de l'eau... Pour accompagner les entreprises dans la transition écologique, la CCI de Corse, en partenariat avec l'ADEC et Inizià ont organisé ce jeudi au Palais des congrès une journée de rencontres consacrée à ce thème.



Intitulé "La transition écologique comme levier d'innovation de votre entreprise", l'événement a réuni durant toute la journée une quarantaine d'entrepreneurs de la région (tourisme, industrie, agroalimentaire...) autour de tables rondes, d'ateliers, de retours d'expériences, de témoignages -par exemple des alumni de la Résidence Accélération Transition écologique #3-, d'outils pour les aider à amorcer ou à accélérer leur transition.



Cet événement s'inscrit dans le cadre du lancement de Ciircle, un projet européen dédié à l’accompagnement concret et personnalisé des entreprises dans leur transition écologique et financé par Interreg Marittimo. "L'objectif, c'était de réunir les chefs d'entreprises de toute la région et de faire une journée d'information sur la transition aujourd'hui en tant que levier de développement économique, levier à la fois pour l'entreprise mais aussi pour le territoire", expliquent Véronique Sciaretti et Nicole Spinosi de la CCI. "Dans la première partie, nous avons présenté les dispositifs existants et des entreprises ont témoigné pour expliquer leur démarche de transition, des témoignages en binôme avec l'organisme qui les a accompagnés. Ça permet de montrer que c'est faisable ". Les entreprises vont s'engager dans cette démarche par incitation économique (la transition permet de réaliser des économies, notamment en agissant sur la consommation d'énergie), par responsabilité éthique et sociétale.