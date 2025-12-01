Anthony Roncaglia avant SC Bastia-Red Star : « À nous de ne pas gâcher la fête »

La réception du Red Star ce vendredi à Furiani est un cadeau d’anniversaire dont le Sporting Club de Bastia se serait bien passé. C’est face au 3ᵉ du championnat de Ligue 2 et candidat à la montée que les Bastiais souffleront leurs 120 bougies dans un stade entièrement rénové. Toujours lanterne rouge, avec seulement 7 points en 15 matchs, le Sporting abordera cette 16ᵉ journée avec l’obligation de résultat pour tenter de se raccrocher au maintien. Et pourquoi pas, côté bastiais, s’appuyer sur cette ambiance de fête, mais aussi sur la victoire en Coupe de France pour sortir le grand jeu ?





« C’est le moment de relancer la machine. On sait que chez nous les dates anniversaires sont importantes. La tribune Est va rouvrir. À nous de ne pas gâcher la fête et de profiter de ce mois de décembre pour se relancer une bonne fois pour toutes » a expliqué Anthony Roncaglia en conférence de presse d’avant-match.





Pour Réginald Ray, l’entraîneur bastiais : « Le stade sera un atout supplémentaire à condition que l’on mette ce qu’il faut sur le terrain. » Si le coach travaille l’aspect sportif lors des séances d’entraînement, il mise aussi sur la cohésion et l’unité. Après avoir supprimé les téléphones dans les vestiaires, ce qui ne déplaît pas à Anthony Roncaglia et permet de renforcer le lien, le milieu bastiais enjoint ses coéquipiers à retrouver sur le terrain « la peur et la folie » de la saison passée.



Un état d’esprit que le coach bastiais essaie d’inculquer avant ce match

important à la fois sur le plan sportif et symbolique : « On a une génération qui a d’autres codes. C’est à l’image d’une société où chacun pense à soi. On s’adapte. Ça ne réagit pas comme il y a 20 ans. Il y a beaucoup de moyens de faire prendre conscience de ce qu’est un club et de son histoire. Il faut les impliquer au niveau collectif. »



Face à un effectif jeune, peu expérimenté aux coups durs et aux saisons difficiles, Réginald Ray doit aussi se montrer psychologue pour éviter que la sinistrose ne se poursuive durant la seconde partie de saison : « On ne peut pas nier la situation comptable, mais il faut se décharger de ça. Surtout avec un groupe très jeune… et se concentrer sur l’essentiel. » Et il le faudra.

Les 90 minutes face au Red Star ne seront pas une promenade de santé : « Un système de jeu bien clair et bien établi, avec un mercato intelligent, avec des forces et des failles. Il faut que l’on puisse puiser dans nos forces pour leur faire mal et les contenir. C’est une équipe qui a de la qualité offensive. »



Le groupe bastiais

Placide, Olmeta, Zilliox, Roncaglia, Guevara, Basset, Ariss, Ducrocq, Janneh, Zaouai, Aiki, Sebas, Vincent, Karamoko, Tomi, Boutrah.



L’adversaire :

Le Red Star occupe actuellement la 3ᵉ place du championnat de Ligue 2 avec 28 points et 8 victoires. Candidat à la montée, le Red Star s’impose cette année comme l’une des grosses écuries de la Ligue 2 après une saison précédente morose.