Bastia : dîner caritatif musical au profit de l'association Armelle  27/08/2025

L'association Armelle, présidée par Jean-Mathieu Carnasciali, organise un repas caritatif musical le :vendredi 5 septembre 2025  à partir de 19h30 au restaurant Sole Meo à l'Arinella au profit des enfants malades et en soutien à leur famille.
Ce repas sera animé par Marie-Ange geronimi, Thomas Bronzini, Patrick Mattei et Eric Qalvarelli, Fanfan Cesari.
Le montant de cette soirée a été fixé à 60€/personne et le bénéfice entièrement reversé à l'association Armelle qui vient en aide aux jeunes de la naissance à 21 ans ; aide financière, administrative et soutien moral pour eux et leur famille.
Les places étant relativement limitées, il faut s'inscrire en téléphonant au 06-14-98-19-43 ou en allant récupérer les billets à l'ancienne boutique Belgodere sur le marché.

