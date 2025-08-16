Il est le gagnant bastiais des 8 millions d'euros : son petit-fils avait trouvé un trèfle à 4 feuilles !

C.-V. M le Samedi 16 Août 2025 à 17:43

Le mercredi 11 juin 2025 restera une date inoubliable pour le Tabac "Le Saint Antoine", à Bastia. Ce soir-là, les résultats du Loto - 7, 9, 15, 18, 19 et le numéro chance 6 - ont fait basculer la vie d’une famille corse, devenue multimillionnaire grâce à la combinaison gagnante. Première réaction de ce joueur : « Les enfants, on a gagné au Loto ! »