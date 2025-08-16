Il est le gagnant bastiais des 8 millions d'euros : son petit-fils avait trouvé un trèfle à 4 feuilles !

Lors du paiement , le grand gagnant, habitué à jouer en famille, n’a pas pu retenir ses larmes : « Je pleurais de joie lorsque je leur ai annoncé : Les enfants, on a gagné au Loto. Et on a gagné, beaucoup, vraiment beaucoup ! » rapporte t-il sur le site Tirage gagnant.
Son petit-fils avait trouvé un trèfle à quatre feuilles
Quelques jours avant le tirage, un signe inattendu avait semé l’espoir : son petit-fils avait trouvé un trèfle à quatre feuilles. « C’était un peu comme un avant-goût de cette chance qui allait arriver », a confié le grand-père, le sourire aux lèvres.
Une nouvelle vie à construire
Malgré l’ampleur de la somme, les bénéficiaires affichent une grande prudence. Pas de précipitation ni de folies immédiates : ils souhaitent prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon de profiter de cette manne.
Un choix réfléchi qui prouve que derrière chaque ticket gagnant se cache une histoire humaine où l’émotion prime sur les millions.
