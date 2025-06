Loto : Une grille gagnante à 8 millions d'euros en Haute-Corse

Un jackpot historique vient d’être décroché en Haute-Corse : une grille unique a permis à un joueur de remporter 8 millions d’euros lors du tirage Loto. Les numéros gagnants étaient les 7, 9, 15, 18, 19 avec le numéro Chance 6. Une combinaison rarissime, qu’il n’avait qu’une chance sur plus de 19 millions de deviner.



En plus de ce jackpot monumental, trois autres joueurs ont remporté 62 388 € chacun après avoir trouvé les cinq bons numéros (sans le numéro Chance). Un autre chanceux a décroché la cagnotte du second tirage, empochant 131 779 €.



Avec cette victoire, le gagnant corse devient le 14e millionnaire de l’année 2025, même si ce gain ne dépasse pas le record de l’année — 13 millions d’euros remportés le 27 janvier dernier sur FDJ.fr.



Ce nouveau millionnaire entre toutefois dans le cercle très fermé des plus grands gagnants Loto en Corse, en se hissant directement à la 5e place du classement insulaire. Le record absolu au Loto sur l’île reste les 17 millions d’euros remportés à Bastia en juillet 2012. Et si l’on tient compte de toutes les loteries confondues, le plus gros gain jamais enregistré en Corse demeure celui de l’Euromillions : 37 millions d’euros remportés à Cauro en 2009.



Le gagnant dispose désormais de 60 jours pour contacter le service "Grand Gagnant" de la Française des Jeux (09 69 36 60 60) et organiser la remise officielle de son prix, qui prendra la forme d’un virement bancaire.



Cerise sur le gâteau : en France, les gains de loterie ne sont pas imposés. Le joueur recevra donc la totalité de son gain : 8 millions d’euros nets d’impôts.