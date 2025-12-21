L'école ajaccienne SupDesign part à la conquête de l’international

SupDesign prend son envol à l’international dès janvier 2026. L’unique école de design de Corse franchit une nouvelle étape importante de son développement. Après plusieurs années à former une génération de jeunes créateurs insulaires, l’établissement ouvre désormais ses portes sur le monde grâce à un partenariat qui relie Ajaccio à plusieurs écoles étrangères.



Art’Com Sup à Casablanca, BITS Design School à Mumbai et l’UFPR Departamento de Design à Curitiba seront les trois premières destinations. Elles accueilleront les étudiants corses pour quatre mois d’immersion, une période pensée pour découvrir d’autres approches, d’autres cultures et d’autres manières de créer. En retour, SupDesign recevra aussi des étudiants étrangers issus de ces écoles au sein de ses locaux de la Cité Grossetti dans le courant de l’année.



Depuis 2019, l’école s’est affirmé comme un tremplin pour la créativité insulaire. Elle a construit sa pédagogie autour des projets concrets, de l’ouverture et d’une vision globale du design. Pour sa présidente-directrice, Marina Martelli, cette nouvelle étape est donc perçue comme une évolution naturelle pour l’établissement. « SupDesign est fière de pouvoir offrir à ses étudiants une ouverture sur le monde, à la hauteur de ses ambitions », se réjouit-elle.



Avec ce tournant international, SupDesign ambitionne plus que jamais faire rayonner les talents qu’elle forme, démontrer que la création corse a toute sa place au-delà de l’île et placer Ajaccio sur la carte des lieux qui comptent dans le paysage méditerranéen du design.



Pour en savoir plus sur ses formations, des journées portes ouvertes se tiendront les 21 janvier et 18 février 2026 à la Cité Grossetti. L’occasion de découvrir le Bachelor, le Mastère, les ateliers et l’équipe qui accompagne les étudiants tout au long de leur parcours.