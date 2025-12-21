Ajaccio - L'homme neutralisé était en possession de deux couteaux selon le syndicat Un1té 2A

Tout commence samedi, lorsqu'un appel d'urgence signale un homme "énervé" et muni d'une arme blanche dans le bureau de tabac Carpe Diem du centre-ville. À l'arrivée des premières patrouilles de Police Secours, le suspect a déjà quitté les lieux. Repéré peu après sur le cours Napoléon, l'homme se montre totalement fermé à toute tentative de dialogue.

« Les collègues ont vu qu'il avait un couteau en main et ont tenté de le maîtriser », explique Pierre Azema, secrétaire départemental du syndicat Un1té 2A. Si un fonctionnaire parvient à lui faire lâcher une première arme, l'individu, loin de se rendre, poursuit sa progression vers le cœur de la ville.



L'intervention monte d'un cran avec l'arrivée du Groupe de Sécurité de Proximité (GSP). Malgré plusieurs utilisations du pistolet à impulsion électrique (Taser), l'assaillant continue d'avancer jusqu'au niveau du Valinco, projetant divers objets sur les forces de l'ordre.

Alors qu'un policier tente de le bloquer à l'aide d'une chaise pour le neutraliser sans faire usage de son arme à feu, l'individu se rue sur l'un des agents avec un second couteau.

« L'individu est venu sur l'un des policiers pour le poignarder. Le collègue a fait feu », précise le représentant syndical. L'individu au sol est alors désarmé.