Championnat du monde de course aventure 2026 : la Corse au cœur d’un défi sportif planétaire

L’événement est confié à Raid in France, structure pionnière des courses aventure longue distance en autonomie. Réputée pour son savoir-faire logistique et sportif, l’organisation pilotera une épreuve exigeante, fidèle à l’esprit originel de la discipline : engagement total, gestion de l’effort dans la durée et navigation en milieu naturel.





Un plateau international

Le championnat réunira 80 équipes mixtes composées de quatre coureurs, venues de plus de 30 pays. Le format « ProAm » retenu permet à des équipes professionnelles comme amateurs expérimentés de prendre le départ, avec une ambition commune : aller au bout d’un parcours extrême, quelles que soient les conditions.





Un parcours hors normes

Les concurrents devront parcourir entre 500 et 600 kilomètres, en totale autonomie, à travers des terrains variés et techniques. Orientation, stratégie, résistance physique et mentale seront déterminantes. La Corse offrira un cadre naturel exigeant, propice à une immersion sportive et humaine complète, loin des formats standardisés de la compétition internationale.





Un phénomène sportif en pleine expansion

La course aventure connaît un regain d’intérêt marqué ces dernières années, dans le sillage d’épreuves emblématiques comme la PTL (Petite Trotte à Léon) de l’UTMB Mont-Blanc. Ces formats extrêmes séduisent un public croissant, attiré par l’authenticité, le dépassement de soi et la dimension collective de l’effort. Le championnat du monde bénéficie d’une audience internationale significative, portée par les retransmissions et les réseaux sociaux.





Avec l’accueil du Championnat du monde de course aventure, la Corse s’inscrit durablement sur la carte des grandes destinations du sport outdoor international, conjuguant notoriété, retombées économiques et valorisation de son environnement naturel.



Ce rendez-vous ravi par avance Pascal Bahuaud, directeur de course de l’ARWC 2026. " Quelle émotion de préparer cette course ! Nous la voulons authentique, favorisant une découverte respectueuse des territoires naturels de l’île et fidèle à notre base line, Back to nature, qui caractérise si bien notre volonté de rester au plus près de ce qui constitue l’essence même des courses non-stop : une immersion, en équipe, sous forme d’expédition. Que pouvions-nous imaginer de plus « magic » que cette île de Beauté pour organiser ce championnat du monde ! Nous sommes fiers de préparer un tel défi et enthousiastes à l’idée des moisq ui viennent, entièrement consacrés à la concrétisation d’une aventure hors norme".