MSL Volley - Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « On méritait mieux »





Frédéric Ferrandez (entraineur du GFCA)

« Il y a beaucoup d’amertume ce soir, on laisse filer beaucoup de points dans cette fin de première partie de saison et c’est dommage. Ce soir on méritait mieux mais on fait huit fautes de service dans le tie-break. C’est impossible de le gagner en faisant autant de fautes. On sent un manque de confiance dans les moments importants. On est fébrile quand on arrive dans le money-time. Les mauvaises nouvelles s’enchainent depuis quelque temps et j’aurais aimé que les gars soient récompensés, et malheureusement ce n’est pas le cas. Mentalement, on commence à être impactés. On se doit de réagir très vite. Les jours de repos vont nous faire du bien ».



Dan Lewis (entraineur de Poitiers)

« C’était très important de gagner ce match et en plus au tie-break car nous avons perdu beaucoup de matchs au 5e set. Ce fut un match extrêmement difficile. On n’a pas réussi à trouver les solutions pour contrer Bala, leur pointu, qui nous a fait beaucoup de mal. Il est vraiment très fort, bravo à lui. C’est toujours compliqué de venir s’imposer ici. Je suis très content pour l’équipe. On va récupérer des joueurs après Noël et on va être plus forts. Notre objectif c’est toujours de gagner le titre ».