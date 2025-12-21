CorseNetInfos
MSL Volley - Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « On méritait mieux »


Patrice Paquier Lorenzi le Dimanche 21 Décembre 2025 à 09:46

Le GFC Ajaccio a concédé une 6e défaite consécutive ce samedi soir face à Poitiers, lors de la 13e journée de MSL. Malgré un match énorme de l’ensemble du collectif et de son pointu, les Ajacciens n’ont pas été récompensés de leurs efforts. Frédéric Ferrandez était amer à l’issue de la rencontre : « Ce soir on méritait mieux mais on fait huit fautes de service dans le tie-break. C’est impossible de le gagner en faisant autant de fautes. On sent un manque de confiance dans les moments importants ».



Ils ont dit

(photos Paule Santoni)

 
Frédéric Ferrandez (entraineur du GFCA) 
« Il y a beaucoup d’amertume ce soir, on laisse filer beaucoup de points dans cette fin de première partie de saison et c’est dommage. Ce soir on méritait mieux mais on fait huit fautes de service dans le tie-break. C’est impossible de le gagner en faisant autant de fautes. On sent un manque de confiance dans les moments importants. On est fébrile quand on arrive dans le money-time. Les mauvaises nouvelles s’enchainent depuis quelque temps et j’aurais aimé que les gars soient récompensés, et malheureusement ce n’est pas le cas. Mentalement, on commence à être impactés. On se doit de réagir très vite. Les jours de repos vont nous faire du bien ».
 
Dan Lewis (entraineur de Poitiers)
« C’était très important de gagner ce match et en plus au tie-break car nous avons perdu beaucoup de matchs au 5e set. Ce fut un match extrêmement difficile. On n’a pas réussi à trouver les solutions pour contrer Bala, leur pointu, qui nous a fait beaucoup de mal. Il est vraiment très fort, bravo à lui. C’est toujours compliqué de venir s’imposer ici. Je suis très content pour l’équipe. On va récupérer des joueurs après Noël et on va être plus forts. Notre objectif c’est toujours de gagner le titre ».





